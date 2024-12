Urgen vigilancia en Fundadores

Sanjuanenses que se reúnen en el jardín Fundadores en el centro de la ciudad, dieron a conocer que en reiteradas ocasiones, han sido víctimas de amedrentamiento por parte de personas que les piden dinero, sin embargo, al negarse se muestran violentas.

De esta manera lo dio a conocer Alicia González, quien dijo ser estudiante universitaria y relató que continuamente hay personas que están bajo aparentes sustancias tóxicas quién es pretenden, demás despojarlos de sus pertenencias.

Local Limpian Jardín Independencia

Y es que, puntualizó que en su caso diariamente espera a sus papás en este jardín después de sus clases, toda vez que, pasan por ella y que en una ocasión incluso le han querido arrebatar la computadora que carga para sus actividades, y que no fue por la intervención de otro ciudadano que pudo evitar este percance.

"Son varias personas que andan por aquí y sobre todo están después de las 7 que yo salgo de la escuela, está muy oscuro en algunos puntos del jardín y ya me intentaron quitar la computadora en varias ocasiones, si no es porque algunas personas se dan cuenta y me ayudan. Primero te piden dinero y si no accedes y les das, te ofenden".

Por otra parte, Pedro Edmundo, que también dijo ser estudiante de una de la secundarias cercanas a la zona centro, destacó que, en su caso se le han acercado a pedirle comida, pero que de igual manera lo han ofendido cuando él se niega a dar alguna aportación, situación que en dos ocasiones ha terminado en golpes.

En su caso, resaltó que ha buscado el apoyo de la policía pero que ha sido inútil porque no ha encontrado a alguien que le pueda brindar orientación.

"Se me han acercado a pedirme dinero, incluso uno de ellos a venderme cosas de lata, son como manualidades, y como les he dicho que no me han aventado y uno me pegó en la cara, fui a buscar a la policía cuando estaba el módulo, pero no había nadie y ahorita ya no está ni siquiera el módulo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En ambos casos, hicieron mención en que, es importante que puede haber una mayor presencia policiaca en este perímetro sobre todo en las noches que es cuando en algunos polígonos del jardín se quedan oscuros.