Urgente abatir abstencionismo

El priista Hugo Cabrera Ruiz aseguró que ante el inminente arranque de los comicios en Querétaro, el rival a vencer será el abstencionismo, hecho por el que señaló se deberán hacer campañas de propuesta y resaltando la experiencia, a fin de atraer a los votantes.

Por ello aseveró que a partir del cuatro de abril, se verá un trabajo intenso de su parte, pues aseguró que no hay elecciones donde haya un ganador o un vencido de arranque y por ello señaló que cada elección brinda oportunidades a quienes tienen trayectoria, habilidad, experiencia y propuestas.

Local Inscribe Hugo Cabrera fórmula al II distrito

Refirió que a pesar de no ser sanjuanense, ha realizado un trabajo político importante en la entidad por más de 30 años, por lo que consideró que la población conoce de su compromiso y experiencia.

En ello recordó que la última vez que el tricolor ganó el segundo distrito electoral, fue en 1994 con Ezequiel Espinosa, quién tampoco era de sanjuanense, por lo que se dijo convencido de que se tienen grandes posibilidades, por ello reiteró que hará un trabajo de inclusión para representar con dignidad a las personas del distrito.

Por otro lado y ante la constante emisión de información, principalmente en redes sociales y que indica la salida de las filas del tricolor, de ex alcaldes y priistas destacados, para sumarse al apoyo de proyectos pertenecientes a otros partidos políticos, dijo que él no se tiene ninguna notificación de este hecho, al no ser el presidente del partido, por lo que prefirió que el tema se quede en el terreno de la especulación.

“Siempre la salida de alguien independientemente de que sea una persona con una trayectoria de renombre, siempre será lamentable, la obligación de nosotros será buscar a todos y a todas, eso lo doy por descontado y no me quedo solamente con la parte del rumor, en lo personal, me siento con una perspectiva de tranquilidad porque no hay agravios, yo no tengo agravios personales” afirmó.

Dijo además que estima que hay condiciones para impulsar el acercamiento y pedir que sumen a la campaña, para fortalecer la propuesta priista, reiterando que hoy en día el gran rival a vencer será la apatía de la ciudadanía para salir a votar, aunado a que el aspecto de salud, a propósito de la pandemia, será un factor adicional.