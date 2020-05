Va en aumento el rescate de panales

De marzo a junio es el periodo en el que hay mayor número de reportes por ataques de abejas en diferentes puntos de San Juan del Río, y esto se debe a que por la temporada hay mayor producción de miel y las personas no saben convivir con estas especies, refirió Restituto Anaya Mondragón, productor de miel de la comunidad de Senegal de Palomas.

Explicó que lo primero que tendría que precisarse es que los panales no se destruyen y únicamente se reubican a manera de rescate, ya que la labor de las abejas es de gran importancia para la humanidad.

Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río.

En un recorrido por el apiario de este productor, detalló que al llegar a los panales que se generan por lo regular cercanos a la mancha urbana, lo principal es no alterarlas, sino más bien brindarles confianza de que van a ser llevadas a un lugar en dónde van a seguir con el proceso de polinización y producción de la miel.

"El humano llega invadir el territorio de la abeja, Entonces no sabemos compartir con la naturaleza ni sabemos cuidarlo se dan brotes de irritación por alguna razón. No es un ataque sólo se están defendiendo, no son agresivas, son defensivas y territoriales".

Agregó que las personas que se dedican a hacer los rescates deben estar plenamente capacitadas, y agregó que el municipio, la Unidad de Bomberos K36 que se encuentra al interior de ITSJR cuenta con la preparación adecuada para el retiro de los panales.

Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río.

Anaya Mondragón dijo que las abejas son la muestra de amor, unida y trabajo, por lo que llamó a las personas a cuidarlas y reportar los panales al número 427122 4965, en donde se les proporcionarán informes sobre las cuotas de recuperación que van por encima de los 500 pesos.