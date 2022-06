Va X México es opción para nivelar poder: PRI

La alianza opositora Va X México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), es una opción para arrebatarle el gobierno federal a Morena de cara a las elecciones de 2024 y quitarle posición en el escenario político, señaló la presidenta del PRI en el estado, Abigail Arredondo Ramos.

Indicó que la alianza Va X México es algo que se ha visto de manera frecuente en los dos últimos procesos electorales en varios estados del país, donde en algunos casos ha tenido resultados favorables, como en Aguascalientes y Durango recientemente.

“Creo que este (la alianza) es un interés supremo y superior (para los mexicanos), y por eso se hizo. Veo a la alianza, sí, como una forma, un vehículo para poder quitarle la posición a Morena y que el gobierno no lo vuelvan a obtener”, comentó

Recordó que en la elección para la gubernatura de Querétaro en 2021 no se formó la alianza opositora. No obstante, dijo, no se descarta que sea una posibilidad que surja desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para los próximos procesos electorales que se llevarán a cabo en el estado.

“Es algo que hemos visto cada vez más cercano. Y que si bien a nosotros no nos tocó vivirla en el proceso anterior, pues hoy puede ser una directriz que venga desde lo nacional. No sabemos, si se llega a dar, si se dé solo en el ámbito federal, si baje a lo local”, mencionó.

Asimismo, detalló que, con alianza o sin ella, es necesario consolidar al PRI como un partido sólido, robusto, con estructura y con el respaldo de la militancia; lo cual, apuntó, permitirá a este instituto político tener un mayor peso en los distintos escenarios de la vida pública.

Finalmente, expresó que los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el pasado domingo 5 de junio fueron favorables a pesar “la elección de estado” que jugó en beneficio del Movimiento de Regeneración Nacional.