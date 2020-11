Valeria Lechuga destaca en Olimpiada de biología

La estudiante sanjuanense, Valeria Lechuga González ganó medalla de bronce para San Juan del Río y Querétaro en la XXX Olimpiada Nacional de Biología, lamentó que dicha presea, en esta ocasión, haya sido “virtual”.

La competencia se desarrolló en modalidad virtual durante el pasado lunes y martes. El primer día había alrededor de 143 concursantes, quienes debieron presentar examen teórico, al siguiente día, la mitad de jóvenes pasó al examen práctico.

Local Alumna en Nacional de Biología

Durante el miércoles se llevó a cabo la clausura y premiación, evento que también se realizó de forma virtual, con presencia de integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias, organizadoras, delegados estatales y ex olímpicos.

Valeria pormenorizó que hubo 16 ganadores de oro, 18 de plata y 23 de bronce, siendo ella la única representante de Querétaro y originaria de San Juan del Río.

La estudiante de 17 años de edad, que cursa el quinto semestre en la escuela de bachilleres “Salvador Allende”, plantel San Juan del Río, perteneciente a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), dijo que hay algo que empaña este triunfo y es que esta vez no habrá medalla, sólo un reconocimiento en papel.

“Tanto el Conacyt, como el Gobierno de México no lo consideró importante y no dio recurso para las medallas y sólo nos van a dar un reconocimiento, es feo porque no hay nada como tener una medalla de recuerdo, la experiencia no se quita, pero está mal que no apoyen a jóvenes que queremos estar haciendo más”.

Dijo que hasta el momento no tiene noticia de algún tipo de beca por parte de gobierno estatal o municipal, ni por parte de la UAQ, espera que haya un incentivo, aunque de no haberlo, esto no la limitará a seguir superándose.