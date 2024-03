Van por cupo trans en las empresas

La asociación civil LGBT+ Rights Querétaro está generando redes con organizaciones del sector privado asentadas en la entidad para sensibilizarlas y garantizar que dentro de sus plantillas labores se admitan a personas de la comunidad trans, esto con el fin de dar un empleo formal y digno a este sector, dio a conocer el presidente de esta agrupación en el estado, Ibrahim Prado.

Refirió que LGBT+ Rights Querétaro se ha acercado para ofrecer capacitaciones y espacios de sensibilización sobre la importancia de la inclusión. Dijo que si bien a la industria no se le puede condicionar un porcentaje para el cupo laboral trans, la intención es generar una consciencia para que las organizaciones tengan la apertura de contratar a los integrantes de esta comunidad.

Local Empresas impulsan inclusión laboral

“Hemos empezado a tejer redes con algunas empresas dentro del estado. Nos hemos acercado principalmente para ofrecer los espacios de sensibilización y capacitación, que es lo más importante. Al sector privado no se le puede condicionar a tener un cupo de un porcentaje porque también es muy difícil poder llevar un control de qué empresa sí y cuál no, aparte no es un rango poblacional tan grande comparado a las industrias que hay en el estado”, comentó.

Puntualizó que una de las propuestas es que las empresas puedan certificarse con distintivos que reconozcan las prácticas en favor de la diversidad e inclusión LGBT+. Asimismo, agregó que otro de los proyectos es crear programas de capacitación sobre los protocolos que se deben de seguir si es que un empleado o cliente LGBT+ sufre violencia.

Precisó que este tipo de capacitaciones se dirigirían a las pequeñas y medianas empresas de la entidad, con la intención de que cada una de estas organizaciones mejores sus prácticas con relación a la población LGBT+ que tengan dentro de sus platillas labores. Además, agregó que contarían con protocolos de actuación para casos donde miembros de esta comunidad sean violentados.

Ahora bien, respecto a la iniciativa de cupo laboral trans, Ibrahim Prado manifestó que se está terminando de redactar el documento y que la intención es que el proyecto sea ingresado al Congreso Local antes de que termine la LX Legislatura, a fin de que los diputados puedan analizarla, discutirla y en su caso aprobarla.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Recordó que la propuesta inicial señala que en cada institución de gobierno se garanticen vacantes para integrantes de la población trans. Subrayó que se harán todos los esfuerzos para que la iniciativa esté lista en este 2024, toda vez que por el periodo de campañas electorales algunas mesas de trabajo se han pausado.