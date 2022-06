Van por instalación de 500 luminarias

En los próximos días se estarán instalando alrededor de 500 lámparas nuevas para el alumbrado público en distintas comunidades de San Juan del Río.

Las lámparas se colocaran en lugares que están completamente oscuros y por donde la ciudadanía transita de manera cotidiana, informó el titular de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Joaquín Alfaro Reyes.

Aunque no especificó las comunidades donde se realizará este ajuste para el alumbrado público, dijo que se han recibido solicitudes de casi todas las localidades. No obstante, indicó que personal de la dependencia que encabeza realizará visitas a los sitios de solicitud para corroborar si la necesidad es verídica o factible.

“Es lo que nos piden mucho, que los apoyemos con algunas lámparas en algunos puntos muy oscuros, que son muy feos para la ciudadanía (…). Yo tengo solicitudes de todos lados, vamos ir a ver si es verídico o sí es factible, lo vamos poner y ahí va a ser (...), no es un alumbrado general, son una, dos, tres lámparas que se ponen en algunas comunidades, en algunas zonas que no tienen”, comentó.

Por otro lado, explicó que otra de las peticiones recurrentes que realizan los habitantes de las comunidades es la relacionada a la poda de árboles. Dijo que el aumento de estas solicitudes se debe a que desde dos años no se había realizado este servicio en las distintas localidades.

“Desgraciadamente tenían dos años que les hacían poda de árboles y es una gran cantidad. La verdad yo no me doy abasto. Luego, aparte necesito una pluma, equipo especial y no lo tengo. Tengo una (pluma) nada más, pero la ocupan en alumbrado público. Entonces, ahí es donde se me empieza a complicar un poquito pero ahí vamos, echándole ganas”, finalizó.