Vandalizaron espacio comercial

Habitantes y comerciantes de la colonia Nuevo San Juan, al oriente de San Juan del Río, piden que se pueda frenar el vandalismo en contra de un inmueble que, anteriormente fue un restaurante de comida rápida de cadena internacional ubicado sobre avenida Río Moctezuma.

Mencionaron que lleva varios meses que este lugar está abandonado, en donde primero, dieron cristalazos en las ventanas y luego, las pandillas de la zona comenzaron a ingresar para hacer grafitis y destrozos al interior, mismos que son visibles desde cualquier punto de tránsito.

Añadieron que lo que más les preocupa es que, recientemente han visto la presencia de jóvenes quienes se meten a consumir sustancias toxicas y alcohólicas, lo que genera además riñas y acoso a las personas que por ahí deben transitar de manera regular, principalmente a las mujeres.

“Habemos trabajadoras de aquí de la plaza, hay chicos en la noche que ahí están incluso me toca verlos en la madrugada, rolo turnos y cuando me deja el camión de mi empresa me he dado cuenta. Se hizo un foco rojo para las personas que vivimos aquí” sostuvo Alicia Montiel, vecina de la zona.

Los colonos dijeron que ellos consideran urgente que se pueda cerrar por completo el lugar para evitar que la incidencia de vandalismo prevalezca, sobre todo porque hay por lo menos dos centros escolares cercanos que podrían poner en riesgo a los alumnos.

“Pensamos que es importante que cierren con maderas o algo que surva como cerco para que no se meta los malosos, preocupa mucho a los vecinos y a los comercios esta situación”, apuntó.