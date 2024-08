Vecinos alerta por alto nivel de agua de la presa Derivadora Constitución 1857

En alerta se alerta se encuentran las familias que viven cerca de la presa Derivadora Constitución 1857 ubicada en Lomo de Toro en el municipio de San Juan del Río, derivado de los altos niveles de agua que en ocasiones presenta.

Integrantes de algunas familias de este lugar decidieron manifestar solicitando su anonimato, que en coordinación con la autoridad auxiliar se mantienen al tanto de los niveles de captación de agua que hay en este lugar, pues si bien, en la parte baja de Lomo de Toro se encuentra un cuerpo de agua menor, dijeron que la de mayor riesgo es la Derivadora Constitución 1857 por la gran capacidad de agua que llega a concentrar.

Citaron que el viernes se les informó que el nivel de captación que se tenía en este lugar era del 65.6 por ciento, pues apenas hace unos días era mayor, por ello se les informó que estuvieran al tanto de posibles acciones al respecto para evitar posibles siniestros en el lugar.

“Ahorita si se ha escuchado algo de agua en el río San Juan, hay veces que han llegado a cerrar por el nivel que lleva y porque no se puede pasar, nos avisaron que no pasáramos hace unos 15 días por el río San Juan porque si llevaba mucha agua, pero ya luego se abrió normal, como esta chiquito el pueblo tenemos contacto con la Delegada por WhatsApp y ella nos manda la información que ella también recibe junto con recomendaciones, cual río y que presa se cerró por el nivel de presa y más que nada sabemos que entonces ya no podemos pasar ni estar cerca del río”.

Dijeron que a través de grupos de WhatsApp se informa a todas las familias de este lugar del estado actual de la presa la cual recibe captación de agua de Amealco y de otros lugares, pues es un vertedero al río San Juan que conforme se va llenando se va desahogando.

“Ahorita ya está normal el paso, se ha regulado el paso, pero cuando llueve mucho si estamos más al pendiente, por ejemplo, hace 10 años nos pidieron que nos fuéramos a un albergue, pero nadie hizo caso, porque nos decían que se caerían las piedras y el río estaba crecido, pero nadie se fue”.

De esta manera es como compartieron que estarán al tanto del comportamiento de los niveles de agua que se registren en Lomo de Toro para poder actuar en tiempo y forma de manera preventiva, pues para ello aseguraron que se mantienen en continua comunicación con las autoridades correspondientes.