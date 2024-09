Vecinos denuncian mala señalización en obra

Vecinos del Barrio de San Juan del Río del municipio de Tequisquiapan, denunciaron riesgo por la falta de señalamientos en obra de la calle Jazmín, la cual comenzó hace unas cuantas semanas para mejorar la imagen de este lugar.

Los vecinos pidieron omitir sus nombres para evitar posibles represalias, sin embargo, citaron que desde hace unas cuantas semanas, el gobierno municipal inició con la obra de empedrado ahogado en dicha calle para mejorar su imagen, situación que desde hace varios días no ha sido así, pues dijeron que no ha habido ningún avanza y se ha queda inconclusa.

“La obra ya lleva varios días y no se ha podido terminar, no sabemos de qué se trata, si se trata de presupuesto, si se trata de ausencia de personal, no sabemos, pero sí es importante decirle que ha venido perjudicando a los vecinos que somos de aquí, no se diga en los días de lluvia, baja mucha agua y como han puesto unos costales ahí, mal puestos, esos costales hacen que la gente se tenga que retirar fuera de la banqueta y entre los carros y la gente es un casos, no sabemos lo que ha generado la falla de entregar la obra a tiempo pero si es un caos muy fuerte”.

Aseguraron que en el lugar se encuentra una zanja la cual solo cuenta con algunas costaleras que cuando llueve, no se ven y los habitantes corren el riesgo de caer en el lugar, pues dijeron que es una zona por donde transita mucha agua.

“Nosotros pedimos a las autoridades que le den celeridad, porque no se puede transitar seguro ni en carro ni a pie, pues con las lluvias pasa mucha agua que luego tapa la zanja que hay en la zona”.

Por lo anterior, los vecinos de este lugar, solicitaron al gobierno municipal concluir con la obra de mejoramiento antes de que concluya la actual administración, pues insistieron en que no hay señalamientos que permitan el tránsito seguro de los habitantes ni de los automovilistas cuando hay lluvias o de noche.

Finalmente comentaron que estarán atentos a los avances de la obra, ya que por las lluvias que se han estado registrando en el municipio, se ha visto deslave en el empedrado que se está colocando en la calle Jazmín.