Vecinos inconformes por poda excesiva en El Pedregoso

Vecinos de la colonia Pedregoso externaron inconformidad por la poda excesiva y recurrente que se realiza en esta colonia, pues impide la regeneración de los árboles, propicia que enfermen, debiliten sus raíces y se desplomen cuando se presenta algún viento.

Alfonso Granados y Lorena Trejo explicaron que dan seguimiento a este tema al observar, el año pasado, la poda de árboles en la calle Labradorita, la cual calificaron como agresiva, ya que los empleados de Servicios Públicos Municipales dejaron prácticamente el tronco, aunado a que requieren mejor equipo y capacitación para hacer el trabajo.

“Los trabajadores no pueden hacer milagros, aquí entra el trabajo del Municipio para equiparlos bien, incluso para que estén seguros, la gente viene con una escalera, no trae arnés, no trae casco, no trae ni siquiera conos para evitar que la gente pase mientras están podando los árboles”.

Les preocupa lo recurrente de estas podas, ya que en marzo de este año hubo otra y en abril se cayó un árbol, el cual se secó; seis meses después, es decir, el pasado 4 de septiembre, volvieron trabajadores a podar, ante lo cual Alonso y Lorena llamaron para detener estas labores, que se reanudaron el 8 de septiembre, pues al parecer otros habitantes de la colonia solicitaron la poda de los árboles debido a que, desde su percepción, producen basura, pero no tienen presente que con estas podas constantes ya se perdieron por lo menos dos árboles en dos años, uno se cayó y otro que está seco.

“Son alrededor de 10 árboles podados en la calle, uno ya está seco, y ya iban sobre los del parque, de hecho el año pasado detuvimos parte de la poda del parque, porque ya estaban tronando ramas de estos árboles, que por lo que me cuentan, estaban desde antes que iniciara el fraccionamiento”.

Con apoyo de asociaciones civiles, Lorena y Alonso volvieron a hacer el llamado a las autoridades municipales, para evitar el daño ambiental que se causa con estas podas recurrentes que no permiten que se cumpla con el ciclo de regeneración de los árboles, lograron que los trabajos se volvieran a suspender y recurrieron a la Dirección de Ecología Municipal, ante la cual pusieron una queja, con la intención de mejorar las podas, pues el objetivo no es cancelarlas, sino que se hagan de forma que permita la sobrevivencia de los árboles.

La recomendación de expertos, dijeron, es que se poden cada tercer año, y es que detallaron que los árboles se están cayendo, no sólo en esta colonia, también en otras, debido a esta circunstancia. Todo lo anterior se expuso a la Dirección de Ecología, cuyo titular se comprometió a aplicar medidas, aunque esta situación se ha presentado desde hace varias administraciones municipales.