Vecinos se mantienen en alerta ante lluvias

Tras una noche y madrugada desgastante de este miércoles, vecinos del fraccionamiento La Rueda de San Juan del Río mantiene un poco de calma debido a la disminución de agua en el río San Juan, mismo que se ubica cerca de este lugar habitado por aproximadamente mil familias.

Si bien, la madrugada de este miércoles se dio la movilización de varias familias para buscar un sitio más seguro y resguardarse de los posibles riesgos de inundación, por la mañana fue cuando se dio a conocer por parte del gobierno municipal, la disminución de los niveles de agua en el afluente, aspecto que generó mayor confianza y calma entre los habitantes, refirió el presidente de colonos de La Rueda, José de Jesús Moran Mejía.

Reconoció que la creciente del río siempre resulta alarmante para las familias del lugar debido a las inundaciones que se han dado, una de ellas hace cuatro años y de la cual hubo mucha perdida material, por ello, se ha mantenido una estrecha comunicación con las autoridades de Protección Civil, con la finalidad de saber que hacer ante una posible contingencia.

Fue poco después de las 10:00 am., de este miércoles, cuando se proporcionaron 150 costaleras por parte de la Dirección Municipal de Protección Civil en el lugar, a fin de que estén ubicadas en las calles Torno esquina con Engrane para evitar inundaciones, aunque el nivel de agua en el arroyo, es menor comparativamente con este martes.

María Angelica García Velázquez y María del Socorro Estrella Velázquez, vecinas de La Rueda, afirmaron que aunque este martes la preocupación y angustia fue más por el mayor nivel de agua en el río San Juan y efectos mayores como retroceso del agua por las coladeras de las calles, este miércoles desde temprana hora todo ha transcurrido mejor, sin embargo, no dejan de estar atentas a las indicaciones de los mismos vecinos para evitar hechos que lamentar, ya que hasta el momento se ha mantenido una estrecha comunicación entre todos los colonos del lugar por el riesgo de siniestro por las lluvias.

“Ayer de hecho iba subiendo en el río el agua, nadie nos va a reponer nada, perdemos nuestras cosas y nadie nos repone nada, no hemos tenido afectaciones ahorita, pero si estuvieron avisando en la madrugada que desalojáramos, los mismos vecinos andaban avisando, y pues si nos entristece porque si es riesgo, si nos dieron alojamiento en el Cecuco pero no hubo necesidad de irnos porque no se salió el agua del río, ya abrieron las compuertas para que baje el río, eso es lo que nos han dicho”, citaron.