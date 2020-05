Venden mangos para ayudarse

Alrededor de 20 toneladas de mango fueron dispersadas para su comercialización al exterior de la Unidad Deportiva Norte, trabajadores de ferias afectados por la pandemia de Covid-19 adquirieron a bajo costo el producto que tenía como destino una empresa de jugos local, pero no fue recibido por tener baja calidad.

El camión lleno de mango, procedente del estado de Guerrero, fue rechazado por la empresa Boing debido a la baja calidad del producto; ante esta circunstancia, la persona que trasladó el mango, lo ofreció a los trabajadores de ferias, quienes vieron una oportunidad de tener ingresos, por lo que generaron un acuerdo para comercializarlo a bajo costo en cajas de 100 y 50 pesos.

Local Jóvenes impulsan banco de víveres

“El camión estaba varado ahí en la gasolinera donde está la Coca-cola, el señor, como ya nos conoce de tiempo, me habló por teléfono y me dijo ´mira llévate el mango, véndelo y a ver cuánto nos juntas y ustedes se quedan con una cantidad y a mí me das una cantidad, porque me regresaron todo el camión, son 20 toneladas’, pero yo creo que son unas cinco o seis toneladas”.

Los vendedores del mango fueron los autollamados “ferieros”, quienes en pasados días pidieron apoyo económico a la ciudadanía en la avenida Paseo Central, gracias a la ayuda que recibieron ahora tratan de tener ingresos con la venta de verdura y papel higiénico, con lo que a su vez pudieron dar un adelanto para pagar el mango.

Local Abrirán registro para apoyos

La gente se aglutinó en la zona para llevarse el producto a bajo precio, el cual incluso se anunció como “ganga” por el Día de la Madre, no todos los clientes respetaron la sana distancia.