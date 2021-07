Venta de artesanías va lenta

Artesanos del municipio de Tequisquiapan esperan mejorar sus actividades los meses restantes del 2021, dado que en lo que va del año pocas artesanías han tenido que elaborar tras las bajas ventas de estas mismas que hay.

De acuerdo con Paz Pintor Ramírez, artesana originaria del Barrio de La Magdalena, durante el primer semestre del 2021, la venta de artesanías ha sido menor, por consecuencia la elaboración de las mismas, por lo que con el apoyo de la Casa del Artesano tratan de mejorar su actividad, aunque si bien, las artesanías elaboradas a base de mimbre, son las de mayor comercialización.

“Elaboramos artesanías de mimbre, de vara de sauz, la vara roja ya casi no, como todavía no está todo libre por lo de la pandemia, hay pocos pedidos, pero si venimos a dejar las artesanías, nos piden de todo, caritas de león, pantallas, esferas, corazones, hay pocos pedidos, todavía no empiezan a trabajar bien todos los artesanos”.

La artesana tequisquiapense agradeció el apoyo del gobierno municipal para promover algunas de las artesanías a través de la Casa del Artesano, espacio ubicado en el primer cuadro de la ciudad y mediante el cual pueden contar con una mejor promoción, así como exhibición, esperando que en breve se mejoren las ventas.

Actualmente explicó que se comercializan artesanías como: esferas, pantallas de mimbre, cestos pequeños, y algunos corazones igualmente, por lo que se espera que durante el próximo periodo de verano haya mejores ventas ante la llegada de turistas a la localidad.