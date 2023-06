Venta de sueros orales sube 70%

Ante la ola de calor que azota el municipio, farmacias ubicadas en la zona centro de San Juan del Río registran un aumento de entre el 60 y 70 por ciento en ventas de sueros orales y electrolitos, toda vez que las personas buscan este tipo de bebidas para mantenerse hidratados, lo anterior lo dieron a conocer varios trabajadores consultados por EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO.

Debido a las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, mujeres y hombres han encontrado en los sueros orales y electrolitos una alternativa para hidratarse. Encargados de estos establecimientos refirieron que al día se suelen vender más de 40 bebidas de este tipo.

Señalaron que los horarios donde existe mayor venta de estos productos son entre las 13:00 y 15:00 horas, periodo donde las temperaturas son las más altas. Según información del Sistema Meteorológico Nacional, las temperaturas máximas que han marcado los termómetros durante los últimos días en la demarcación sanjuanense han sido de 33 grados.

“Sin duda ha habido un incremento en las ventas, nosotros calculamos que un 70 por ciento más, la gente ahorita los está buscando mucho y por lo mismo nosotros tenemos que aumentar el pedido a proveedores porque han sido días donde esos productos se van volando (…). Si hacemos la comparación con otros tiempos, ahorita estamos vendiendo hasta unas 40 botellas al día, hay gente que viene y se lleva hasta de a cinco”, comentó Patricia, encargada de una farmacia.

Reiteraron que esta situación también ha obligado a las farmacias a aumentar el número de pedidos a los proveedores para darse abasto ante la demanda que se tiene. Dijeron que sus encargos han incrementado hasta un 50 por ciento.

Sin embargo, aunque el consumo de sueros orales y electrolitos ha incrementado para hacer frente a los estragos del calor, especialistas médicos consultados alertaron que el consumo excesivo e indiscriminado de estas bebidas, puede traer complicaciones a la salud de las personas. Dijeron que este tipo de bebidas solo se toman cuando hay cuadros de deshidratación graves y bajo prescripción médica.

“En general no se recomiendan como bebida de uso diario, no solo en altas temperaturas. Con las altas temperaturas es común que la gente abuse de su consumo porque cree que se va a deshidratar, pero eso es incorrecto. Lo recomendable es mantenerse hidratado con agua natural, porque estas bebidas son únicamente bajo prescripción y cuando el paciente presenta realmente una deshidratación. No se recomienda el consumo diario porque pueden causar desequilibrios hidroelectrolíticos y estos provocan náusea, vómito, hinchazón, entre otras complicaciones”, dijo la médica general Fernanda Martínez.