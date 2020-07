Ventas en restaurantes continúan paralizadas

El presidente del Consejo Queretano de Restauranteros A.C., Antonio Rosas Carapia, informó que las ventas restauranteras de San Juan del Río se mantienen paralizadas y sin tener un mejor efecto luego de que desde el pasado 17 de junio de reactivaran varios sectores entre ellos el gremio gastronómico.

Lamentó que ni con el 50 por ciento de capacidad autorizado para que operen los diferentes negocios hayan mejorado las ventas restauranteras, ya que el sector se encuentra igual como hace dos meses cuando inicio la emergencia sanitaria de la pandemia por el Covid-19.

Aseguró que de manera frecuente los empresarios gastronómicos buscan contar con estrategias que permitan elevar las ventas, sin embargo, es poco el número de comensales que se tienen en los establecimientos así como pocos consumos mediante las modalidades de servicio a domicilio o bien pedidos para llevar.

“Desafortunadamente no hemos tenido un incremento en las ventas, aun trabajando al 50 por ciento de capacidad no logramos obviamente llenar a esa capacidad, el arranque a la nueva normalidad viene siendo muy lento por la falta de inyección al mercado, al flujo efectivo, está muy limitado y creemos que por eso no hay los mismos consumos”.

Calculó que las ventas restauranteras mejorarán hasta finales del año cuando el flujo económico se encuentre más estable, ya que la economía se ha visto afectada por la contingencia sanitaria por el Covid-19 provocando afectaciones entre las familias.