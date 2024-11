Verifican contratación de trabajadores

Con el objetivo de evitar casos de pseudo profesionales de la Salud en los servicios públicos del estado de Querétaro, autoridades de este sector implementan medidas estrictas de verificación de estudios profesionales.

A propósito de la detención que realizó la Fiscalía General del Estado de una falsa “doctora”, en el estado de Querétaro, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), sección 32, Edgar López Gómez, dio a conocer que el sector Salud público cuenta con distintos candados de contratación precisamente para evitar la empleabilidad de falsos profesionales de la medicina.

“En el sector Salud del estado no han pasado ese tipo de situaciones, estamos trabajando en conjunto con las autoridades en ese rubro, porque si antes de que entre el trabajadores se les hace un examen psicométricos, se les hacen exámenes de conocimientos, se les piden sus documentos, deben ser originales, se corroboran en las bases de datos que existen a través de las plataformas de gobierno, que tengan su cédula, su título y sus documentación, a nivel particular no sé si se está presentando pero al menos en el sector Salud público en se rubro si tiene estrictas medidas”.

En este sentido, aseguró que la Secretaría de Salud del estado de Querétaro (Sesa), cuenta con varios filtros de seguridad para la contratación de los trabajadores, de tal manera que el servicio se pueda garantizar de manera profesional entre la población.

“El sector Salud en ese aspecto trabaja muy estrictamente de contratar gente profesional y siempre se tendrán trabajadores con sus respectivos estudios profesionales, porque en las plataformas cotejamos que efectivamente cuenten con la profesionalización”.

Finalmente dijo que el sindicato y la autoridad sanitaria trabajan en este tipo de filtros desde hace varios años, a fin de que la plantilla de agremiados cuente con estudios profesionales aptos para desempeñar distintas funciones que hay en el sector.