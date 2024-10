Vigilan ingreso de ganado al rastro de San Juan del Río

Personal del Rastro Municipal de San Juan del Río mantiene una vigilancia y control de los animales que ingresan para ser sacrificados, a fin de garantizar que sean ejemplares sanos y que las carnes que se distribuyen a diferentes puntos estén libres de cualquier contaminante, señaló el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario de la demarcación, Adrián Miranda Bárcenas.

El funcionario destacó lo anterior luego de que en semanas pasadas más de 100 personas del municipio de Tolimán sufrieron intoxicación por consumir carne contaminada con clembuterol. Después de detectar los primeros casos, el Gobierno Municipal de aquella demarcación emitió una alerta sanitaria e instó a la población para que evitara ingerir carne de res, en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes.

Local Fortalecen verificaciones en negocios de alimentos

Miranda Bárcenas explicó que dentro del Rastro Municipal existe un laboratorio donde especialistas inspeccionan el ganado que ingresa para su sacrificio. Dijo que, en caso de detectar ejemplares con clembuterol, estos son sacrificados y desechados, a fin de evitar que las carnes se distribuyan por el municipio u otros sitios.

“Aquí en el rastro, afortunadamente, se tiene un laboratorio, se tiene un veterinario que está revisando que no entre animales con clembuterol. Si entran con clembuterol, ya no los dejan salir. Si son sacrificados, ya no pueden llevarse esa carne a comercializar a las carnicerías”, comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien también resaltó los controles que hay al interior del Rastro Municipal.

Aseguró que en lo que va de 2024 no se han detectado casos de ganado contaminados con clembuterol en el Rastro de San Juan del Río. Sin embargo, recordó que hace algunos años sí se identificaron animales que presentaban esta situación, los cuales fueron retirados de manera inmediata para evitar que se distribuyeran los productos cárnicos.

En ese sentido, garantizó que la carne que se distribuye en diferentes puntos de la demarcación está limpia y libre de cualquier contaminante.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En este momento no se han detectado. Pero, sí ha habido casos en los cuales se ha detenido esa carne y no se saca al mercado (…). Sí [se garantiza la calidad de la carne], porque se tiene un control en el Rastro Municipal”, subrayó.

Respecto al caso de Tolimán, en días pasados el alcalde de esa demarcación, Alejo Sánchez de Santiago, informó que, tras algunas inspecciones y revisiones realizadas por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, no se encontraron indicios de clembuterol en el rastro municipal de Tolimán.