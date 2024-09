Vigilan la presa Centenario

El presidente municipal de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira dio a conocer que el nivel de captación de la presa Constitución es del 82.3 por ciento, sin embargo, descartó algún tipo de contingencia dado que se han estado abriendo las válvulas del lugar para desfogar el agua almacenada.

Mencionó que si bien, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), es la institución encargada de llevar a cabo el monitoreo para evitar posibles inundaciones, por parte del gobierno municipal se han estado efectuando las revisiones constantes, esto a través de la secretaría del Ayuntamiento como de Protección Civil.

Local Temen desborde en la presa Centenario

“Hasta ahorita la Comisión Nacional del Agua que es el primer responsable de todo este tema, lo estamos monitoreando directamente con nuestro secretario de Ayuntamiento y de Protección Civil, la presa está en un 80 por ciento aproximadamente de su capacidad de volumen, hay un desfogue de tres o cuatro metros cúbicos, se quedó una válvula abierta de forma permanente después de tres que abrieron, pero el monitoreo hasta ahora, de acuerdo a lo que nos informa la Conagua no hay riesgo”.

El presidente municipal se dijo confiado en que la dependencia federal está realizando los trabajos necesarios para evitar un desastre natural en la zona tequisquiapense, ya que las lluvias continuarán y por consecuencia una mayor captación.

“Seguirá habiendo precipitaciones pluviales, pero hasta ahorita Tequisquiapan no tiene riesgo de inundación, estaremos nosotros con el secretario del Ayuntamiento habilitando lo necesario, ya tenemos la experiencia de 2018-2019, sobre todo fueron dos inundaciones históricas que no preveiamos, que nosotros anunciamos con oportunidad a la Conagua, no responsabilizo a nadie pero se les anunció con tiempo, teníamos más información nosotros que ellos, entonces espero que en este momento no sea el caso”.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por lo anterior, dijo que, hasta el último día del actual gobierno municipal, se estará realizando el monitoreo en el cuerpo de agua, con el fin de estar atentos a posibles eventualidades, pues de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dijo que seguirán las preocupaciones pluviales.