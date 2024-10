Vigilarán venta de pirotecnia en Querétaro

Durante estos últimos meses del año es recurrente que incremente la venta de pirotecnia en los diferentes municipios, por ello la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) vigilará esta situación, a fin de evitar que estos artefactos lleguen a los hogares y con ello puedan ocasionar accidentes, señaló el titular de esta dicha corporación, Javier Amaya Torres.

Refirió que se mantiene una sinergia con las coordinaciones de Protección Civil en cada municipio, a fin de llevar a cabo operativos que retiren la pirotecnia de las calles. Además, informó que en años recientes la venta de estos artefactos a través de redes sociales ha ido en aumento, por lo cual también se ha trabajado en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado.

Explicó que dentro de la corporación de seguridad existe un área de inteligencia cibernética, que realiza tareas de investigación para monitorear la venta de pirotecnia a través de internet. Dijo que una vez se detectan estas situaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil interviene.

“Nosotros nos apoyamos muchísimo con las coordinaciones municipales de Protección Civil (…). La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de Policía Estatal, tiene un área de inteligencia cibernética. Ahora, con la modernidad y con esta cuestión de las redes sociales, hay mucha venta de pirotecnia a través de redes sociales. Entonces, están monitoreando y, con base en eso, nosotros hacemos las intervenciones”, apuntó.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, si bien la pirotecnia es un elemento de las tradiciones mexicanas, se debe de limitar su uso, toda vez que puede ocasionar accidentes graves. Detalló que algunas de las consecuencias de usar de manera indebida estos artefactos son quemaduras que pueden ocasionar alguna discapacidad, lesiones en los ojos, pérdida de audición y amputaciones.

Por otra parte, Amaya Torres hizo un llamado para evitar la compra de adornos de baja calidad, ya que estos pueden representar un riesgo para la población. Explicó que en el mercado existen productos procedentes de China y que en ocasiones no cumplen con las normas establecidas en las leyes mexicanas, lo que los convierte en un peligro, pues pueden ocasionar incendios.

“Todos los años hacemos la misma recomendación. Hay que tener mucho cuidado porque están trabajando con electricidad. Si no tienen las características que pide la ley y las normas que se piden en México, entonces, hay que hacer observaciones de estos productos chinos, hay que tratar de no consumirlos, de no instalarlos, porque los ponemos en el lugar más importante que es nuestra casa. Hay que tener mucho cuidado”, dijo.