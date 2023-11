Violencia familiar con nuevo récord

Las cifras de los casos de violencia familiar alcanzadas hasta octubre de 2023 en San Juan del Río, representan un récord en el municipio, se han registrado 813 incidencias de este delito, número que representa un incremento del 64 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022, lo anterior según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según la información de la instancia federal, los casos registrados hasta octubre de 2023 significan el mayor número de incidencias contabilizadas desde el 2015, año donde el SESNSP comenzó a implementar una nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos.

Desde aquel 2015 las incidencias de este delito han ido en aumento constante, hasta alcanzar la cifra máxima de este año. Inclusive, los 813 casos registrados en los diez meses de este 2023 rebasaron las 629 denuncias que se interpusieron ante instancias competentes en 2022 dentro de la demarcación.

Si bien la víctima de esta violencia puede ser cualquier integrante de la familia, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y organizaciones de la sociedad civil ha alertado que quienes son objeto principal de estos agravios son precisamente las mujeres. Incluso, dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia existe un apartado que la define.

En ese sentido, Mariana Mendoza, estudiante de comunicación y feminista, afirmó que las cifras dejan entre ver dos aspectos. El primero de ellos, relacionado con un “despertar de las mujeres” para alzar la voz y denunciar los actos violentos del que son víctimas; y el otro, la falta de políticas públicas desde los tres niveles de gobierno para erradicar estos actos que se fundan y prevalecen dentro de una sociedad machista.

“Lo que dejan ver estas cifras son dos cosas: que más mujeres están denunciando la violencia que sufren. No es que haya incrementado, es que ahora las mujeres estamos hablando. Creo que hemos roto esa práctica de ‘si me pega, me callo’, lo que está sucediendo es que ya hay un despertar y estamos alzando la voz. Por otro lado, también refleja que las políticas públicas para erradicar este problema han fallado o son inexistentes. Recientemente, se ha hecho popular el eslogan ‘es tiempo de las mujeres’, pero la realidad es que esos dichos no eliminan esa violencia que sufrimos a diario”, subrayó.

Por otra parte, en lo que respecto a los casos de “violencia de género en todas sus modalidades, distinta a la violencia familiar”, el SESNSP refiere en sus datos que en San Juan del Río hubo 151 denuncias por estas incidencias, lo cual también representa una cifra récord, pues en 2022 se contabilizaron 41.