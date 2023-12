Xóchitl: conmigo se quedan los buenos priistas

Los priistas como Eruviel Ávila y Alejandro Murat se sumaron a la precampaña de Claudia Sheinbaum Pardo para buscar impunidad, acusó Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata única de la coalición Fuerza y Corazón por México, durante un encuentro con productores, ganadores y agricultores del estado de Querétaro.

La precandidata señaló que en el caso de Eruviel Ávila se sumó a la precampaña de Claudia debido a los expedientes en su contra por actos de corrupción, lo que le “evitará cientos de años de prisión”, mientras que en el caso de Alejandro Murat recordó que, hasta hace unos meses, estaba acusado de un quebranto de 5 mil millones de pesos en Infonavit.

“Me encanta que se queden los buenos priistas, estos priistas que sí saben lo que es luchar y esforzarse, hay algunos que ya se sumaron allá, pero no crean que se fueran porque están convencidos de ese proyecto, hay que ver lo que decía don Eruviel hace algunos seis años que la señora candidata del frente no tenía la capacidad de ser la jefa de gobierno, pero con algunos, seguramente, expedientes abiertos, cambian de opinión. No crean que se fueron convencidos, lo que se fueron es a buscar impunidad”, precisó.

Asimismo, añadió que Omar Fayad, exgobernador de Hidalgo, tiene una investigación en curso sobre la conocida como “Estafa Siniestra”, por lo que aceptó ser embajador de México en Noruega “a cambio de impunidad”.

En dicho evento, en el que habló sobre cuatro problemáticas que enfrenta el país en temas de salud, campo, educación e inseguridad, pidió el apoyo de la ciudadanía para evitar que se construya el segundo piso de la Cuarta Transformación en México.

“Aquí hay de dos sopas, o claudicamos, nos rendimos, nos agachamos, nos conformamos, aceptamos que hagan el segundo piso de la 4T o luchamos, nos esforzamos o emprendemos, o le apostamos a un futuro donde se le apueste al campo, a la salud, a la educación, a resolver de una vez por todas el tema de la inseguridad”, enfatizó.

Ante cientos de personas, acusó que Claudia Sheinbaum tiene el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para hacer campaña, por lo que insistió en que requiere el apoyo de la ciudadanía para lograr el objetivo de ganar la presidencia de la República en 2024.

“Los invito a que me apoyen con sus familias, nosotros no tenemos los millones de la candidata de enfrente, ella tiene todo el poder, ella tiene al presidente haciendo campaña, pero yo los tengo a ustedes, yo los necesito, necesito que me apoyen, necesito que me ayuden a ganar este proyecto”, apuntó.

En su discurso, la precandidata reconoció algunos de los logros de la administración del gobernador Mauricio Kuri en temas como el campo con los apoyos por sequía y la salud, al no adherirse al programa del IMSS-Bienestar; sin embargo, reconoció retos en el tema de seguridad.

“Yo veo cuatro problemas y gracias a Dios ustedes tienen un gobernador como Mauricio Kuri, les voy a decir por qué, porque ha podido contener el problema de la inseguridad, pero ya no está pudiendo, porque los criminales están al acecho de las familias. Querétaro no está como está Zacatecas, no está como está Tamaulipas, no está como está Baja California, pero necesitan una presidenta que no le ande dando abrazos a los delincuentes, necesitan una presidenta que tenga las agallas para aplicar la ley, porque para mí la ley sí es la ley”, aseveró.