Ya hay “destapados” en el PRI para 2024

Giovanni Contestabile Borbolla, Vania Camacho Galván, Fabiola Pérez Valenzuela e inclusive Carmen del Rosario Nieto Chávez, la actual dirigente local del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río, son algunos de los priistas que han levantado la mano para participar en la contienda electoral de 2024, dio a conocer la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, Abigail Arredondo Ramos.

Afirmó que estos personajes han externado su interés por participar como candidatos en las elecciones que se celebrarán el siguiente año, por lo que buscarán que el PRI les brinde la oportunidad para abanderar algunas de las posiciones que estarán en juego. Aunque no especificó el cargo por el que contenderían, recordó que en los próximos comicios se elegirán presidente municipal, así como legisladores locales y federales.

“En San Juan del Río, ¿quién me ha comentado, en su momento, que tenga interés, o sea que le gustaría? Un Giovanni, una Vania Camacho, Carmen y Fabiola, la regidora, no ven mal en poder participar. Hay que recordar que no solamente es la presidencia, sino los distritos. Entonces, yo creo que hay bastantes”, comentó.

Aseveró que estas personas son realmente priistas que están comprometidos con el partido y por ende, son perfiles que trabajan desde cada una de sus trincheras para fortalecer a este instituto político.

Carmen del Rosario Nieto Chávez y Giovanni Contestabile Borbolla, son quienes encabezan el Comité Municipal del PRI en San Juan del Río, como presidenta y secretario, respectivamente. Ambos sujetaron las riendas de la dirigencia local en agosto de 2022, cuando tomaron protesta frente las decenas de militantes que se dieron cita en las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC) de este municipio.

De hecho, en mayo pasado la presidenta del Comité Municipal del PRI afirmó que ya era el tiempo preciso para que los aspirantes a ocupar alguna candidatura del partido tricolor, levantaran la mano para de este modo trabajar y construir un plan de unidad que les permita conseguir la victoria en las elecciones de 2024.

Por otra parte, Arredondo Ramos señaló que no se cierran las puertas del PRI para aquellos personajes que se fueron del partido, pero que quieran regresar a las filas del mismo.

“Nosotros estamos con las puertas abiertas y hemos dicho claramente que coincidimos en que deben de regresar y que aquí hay que darles la bienvenida a todas y a todos. Pero, obviamente, también está la parte tan importante de parte de la militancia. Hoy estamos de acuerdo que regresen, que vengan, pero también, pues hay fila”, subrayó.