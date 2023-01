Zoon politikón | La alianza sigue y seguirá

A lo que muchos le han titulado revoltijo ideológico con una derrota anunciada, varios vemos más allá de los que buscan debilitar esta alianza “Va X México” como una gran oportunidad para cerrar el paso a la improvisación de Morena gobernando este país.

Las dirigencias del PAN, PRI y PRD anunciaron que van juntos en 2023 y 2024, incluso se acordó que el tricolor pondrá a los candidatos en Coahuila y Edomex, mientras el PAN conducirá el proceso para elegir candidato a la presidencia y jefatura de gobierno en 2024.

La misión es la misma para 3 partidos que lo único que quieren es reconstruir un México que se está cayendo a pedazos con un gobierno que no ha hecho más que jugar con la vida de las y los ciudadanos.

Esta alianza es más que un bloque opositor y un pacto social, es un cuadrante de lucha y unión necesaria, para que Morena no deje pasar al crimen organizado. No podemos seguir permitiendo que más familias paguen por los errores de la 4T.

Sin duda este sexenio tiene grandes puntos de quiebre en donde el descuido, la incapacidad y abandono, los ha llevado a cometer graves fallas; como las desgracias en el Metro de la CDMX, el incremento en la delincuencia, feminicidios, balaceras a plena luz del día, un aeropuerto deficiente, hospitales que carecen de medicinas, estudiantes sin apoyos, mamás trabajadoras sin estancias infantiles y así podría seguir con una enorme lista de errores que han provocado que tengamos un país en llamas.

No es sólo un trío ideológico para quitarle el poder a Morena, es un pacto con las y los ciudadanos, para devolverles su tranquilidad en sus hogares y en sus bolsillos. ¡Que no se equivoquen, no es una lucha de poder, es una lucha de justicia social!

Va X México tiene muy claro que el país requiere un rumbo distinto y que no se puede seguir enfrascado en el divisionismo fomentado por el propio gobierno; “chairos y fifís” “conservadores y liberales” “la mafia del poder”.

Es lógico que se cuestione esta alianza, pero se trata de rescatar nuestras instituciones y programas exitosos que se han perdido por culpa de esta 4T y son necesarios para los mexicanos, se tiene que retomar el rumbo del crecimiento, a favor del empleo, de las mujeres, de los jóvenes, merecemos una economía inclusiva y restituir la democracia. Y si no queremos que México siga por el camino oscuro, se necesitan 3 fuerzas políticas con trayectoria y mucha historia que puedan pelear, escuchando la voz de la sociedad para hacer frente a este movimiento liderado por Obrador.

Esta alianza verdaderamente representa un proyecto para cambiar a México, estos 3 partidos necesitan ir juntos en todo el país y no ir seleccionando estados. Es hora de hacer la diferencia y explicarle, pero, sobre todo, demostrarle a la ciudadanía que sus partidos e integrantes están unidos y que, como dice la coalición, ¡Va X México!





*Diputado local PRI