Tanto Adán Augusto y Marcelo Ebrard, como Claudia Sheinbaum, han entrado en una franca guerra de popularidad, con miras a ganar la encuesta interior de morena se han ido a extremos de lo que tanto rechazaban: bailar en TikToks, salir comiendo garnachas, salir en programas de revista como claudia con su boda y todo ese tipo de acciones que rechazaron durante tantos años y durante tanto tiempo. Hoy los vemos completamente inmersos en una campaña llena de banalidad buscando subir en las encuestas que los conozcan más mexicanas y mexicanos. Hoy les vemos inmersos en una suerte de Guerra Fría -y campaña adelantada- a ver quién junta más seguidores en TikTok, quién come más tortas de tamal, y quién hace más banalidades. Acompáñenme a revisar el marcador. ¿Cómo vamos?

En primer lugar está Marcelo, con su último TikTok de varias tomas con la canción “Gatita” que se ha vuelto viral. ¿Es acaso Marcelo un canciller, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el oficial diplomático encargado de la política exterior o una gatita que le gusta el mambo y con todos los malos sale a bellaquear? Les dejo la encuesta en mi instagram. En segundo lugar va Claudia Sheinbaum, quien nos dio recientemente la gran noticia sobre su boda. Nos dimos una vuelta por el Spotify de Martha Debayle: examen de gramática, cirugía bariátrica, el mundial… ¡ah sí! ¡Claudia Sheinbaum llegará al altar con el analista de riesgos del Banco de México! La noticia es digna de una hora entera de Ventaneando o De Primera Mano. ¿En qué programa de la farándula mexicana le gustaría ver la noticia? También le dejo la caja de comentarios en la siguiente historia.

En el último lugar pero aún en el podio está Adán Augusto López, quien se reunió el lunes pasado con Samuel García y Mariana Rodríguez en la ciudad de México. ¿Cómo vamos con ese trend de reels de Instagram? No tardará en salir su versión moviendo la cadera en los reflejos con los que se cruce y con esa canción tan pegajosa. Quizás no avance mucho en los trends de instagram, las giras en los congresos locales y la lista interminable de invitación a eventos debe ser agotador.

Aún más que la cantidad de likes al TikTok de la gatita que le gusta el mambo, o el selfie de Samuel con Adán, lo que verdaderamente llama la atención es que a diferencia de quien les destapó, no han dedicado un solo minuto a un proyecto de país, a un proyecto de gobierno. No tienen ningún proyecto, más que hacer crecer su imagen. La verdadera pregunta es, si ese proyecto; esa imagen inflada y famosa será suficiente para sostener un país violento, feminicida, controlado por el crimen organizado y empobrecido. No hay una sola idea o pregunta que responder del México que nos quieren plantear hacia adelante, simplemente vemos ejercicios desesperados (en ocasiones) por subir algunos puntos en las encuestas. O quizás sí la hay y no lo hemos sabido interpretar, quizás el México que proponen come TikToks y bebe programas de entretenimiento de televisión.

De ese tamaño son las corcholatas que tenemos hoy que aspiran a la presidencia de la república. De esa calidad son las aspiraciones políticas para ocupar el cargo del titular del ejecutivo. El marcador y la Guerra Fría (como campaña adelantada) seguirán por un muy, muy buen rato. ¿Quién será la corcholata más prometedora -o más banal-? Comente usted su predicción en la cajita de comentarios o responda a esta historia.





*Diputado local PRI