Zoon politikón | No corro, no empujo, no violento



Casi en todos los espacios públicos, instituciones, escuelas, comercios, hospitales y supermercados hay señalamientos a la vista de todo el mundo en el que se indica qué hacer en caso de incendio y de sismo (aunque Querétaro no sea zona sísmica). En caso de incendio, coloque un trapo mojado sobre su nariz y boca y arrástrese si el humo es denso y no se puede ver. En caso de sismo, que no cunda el pánico. Tome las escaleras y evacúe el edificio con calma y serenidad, camine hacia el punto de reunión y guarde silencio. Casi para todos los siniestros tenemos un plan de acción realizado con antelación para evitar accidentes, desorden y procurar la menor cantidad de daños. Casi para todos, excepto para aquellos que son un poco más cotidianos y salen de las medidas nacionales. ¿Cómo actuamos ante un caso de violencia de género? Entonces ¿qué es un protocolo? Así como los hay para los siniestros que se mencionaron anteriormente, también los hay para atender la violencia de género. Son prácticas, acuerdos, funciones y procesos institucionales que regulan las relaciones de quienes forman parte de una institución cuando se dan determinadas situaciones. Su función es guiar o regular determinadas acciones para evitar incidencias y facilitar respeto, integración y comunicación. Tiene además por finalidad evitar lo siguiente: la descalificación y las conductas de intimidación o molestia a la víctima, represalias por haber presentado la solicitud de medidas de protección, la queja o por la resolución de un procedimiento; y finalmente, gestionar ante quien corresponda el cambio de sección. Ahora bien, para el caso de la violencia de género, se intenta implementar este tipo de protocolos con el objetivo de garantizar a las niñas y las mujeres queretanas el acceso a una vida libre de violencia. Es una tarea de todos que no solo demanda la coordinación permanente entre poderes y órdenes de gobierno, sino la concientización sobre este problema estructural y las acciones para solucionarlo. Cuando hay un sismo o un incendio sé qué hacer, pero ¿cuando violentan a mis compañeras? ¿Le puedo decir a quien más confianza le tenga? ¿Qué se hace en esos casos? La implementación de estos protocolos ayuda a detener la violencia antes de que ocurra. Este enfoque es el más estratégico para eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, por muchas razones, pero principalmente la siguiente: defiende los derechos humanos de las mujeres y niñas y evita un grave problema de salud pública, de seguridad y de justicia. Es importante sí, reconocer la violencia, imprimir violentómetros y pintar de morado las instituciones cada 8 y 9 de marzo; pero aún más importante es empezar a actuar sobre aquellas relaciones institucionales de poder y sobre todo, la creación de manuales de crisis, de protocolos de intervención y actuación para cuando una de nuestras compañeras está siendo violentada en razón de género. Esperamos ver pronto en la pared qué hacer en caso de sismo, en caso de incendio y en caso de vivir violencia de género.

*Diputado local PRI



