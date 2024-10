Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presenta su renuncia a la SCJN

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó la renuncia a su cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como consecuencia de la implementación de la reforma judicial en México.

Se trata de la primera carta de renuncia que se hace pública, luego de que ayer fuentes al interior de la SCJN confirmaran que este martes renunciarán ocho de los 11 ministros de la Corte.

En una carta dirigida al Senado de la República, Gutiérrez Ortiz Mena apunta que no se considera "un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular", por lo que también declina su candidatura para las elecciones extraordinarias de la SCJN en 2025.

De acuerdo con la carta, la renuncia del ministro surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2025, días antes de que se concreten los cambios en la SCJN estipulados en la reforma judicial. Con ello, podrá gozar del haber de retiro estipulado en los transitorios de la reforma judicial.

Gutiérrez Ortíz Mena es ministro de la SCJN desde el 1 de diciembre de 2012, por lo que solo le faltaba poco más de un año para su jubilación.

En su carta de motivos para la renuncia, el ministro señala que "hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido" y advierte que esta decisión "no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma (judicial)".

Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuando dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre.

Esta acción de los ministros fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, quien dijo lo hacen porque "quieren irse con todos los deberes del retiro que es un montón de dinero".

“Por qué presenta su renuncia que esa parte no la quitan de la Constitución, es que si ahora presentan su renuncia se van a ir con todos los deberes del retiro. Sí, se entiende, si no presentan su renuncia entonces ya no tendrían los deberes del retiro que es todo lo que se llevan los ministros cuando se retiran de la Corte que es un montón de dinero”, declaró Sheinbaum.