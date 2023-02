Asociación de Sobrecargos acusa al Gobierno de México por quiebra de Aeromar

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) de México señaló este jueves al Gobierno por dejar crecer la deuda de la aerolínea Aeromar, que ascendía hasta los 7.000 millones de pesos (unos 350 millones de dólares) y provocó su quiebra y cierre el pasado 15 de febrero.



"No entiendo cómo le dieron tanta cabida a una empresa hasta llegar a esa deuda. Si yo fuera el Gobierno y me debes 10 millones (de pesos, 500.000 dólares), no me expongo ni expongo a los trabajadores. Y acaba con una deuda de 7.000 millones de pesos, que el Gobierno ya lo sabe desde mucho tiempo atrás", dijo la secretaria general de ASSA, Sara Salazar, en una conferencia de prensa.

Finanzas Aeroméxico se suma a las firmas mexicanas que operarán desde el nuevo aeropuerto



Al respecto, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expuso el pasado 16 de febrero que era "inviable en lo económico y en lo comercial" rescatar a la aerolínea debido a su "pasivo altísimo".



Además, Salazar indicó que la responsabilidad de presentar una demanda penal contra la directiva de Aeromar es precisamente del Gobierno, y no de los sindicatos.



"Un sindicato está hecho para la defensa de los trabajadores, si demandamos a los dueños de la empresa eso se vuelve particular, lo tendría que hacer el Gobierno. La deuda es de los dueños con el Gobierno y acreedores terceros", subrayó.



ASSA sí tiene previsto presentar dos demandas contra la directiva de la quebrada aerolínea, pero su secretaria general alertó que el proceso será largo debido a que en México "los procesos legales no son prontos ni expeditos".



Además, el sindicato anunció que la aerolínea Aeroméxico ya ha establecido contactos con 76 trabajadores de sobrecargos de Aeromar, de los 85 que había en el padrón de la empresa, para empezar los trámites de contratación, que estimaron que se demorará aproximadamente un mes y medio.

También te puede interesar leer: Profeco llama a afectados de Aeromar a adherirse a demanda colectiva, así te puedes sumar



"Se cerró una puerta, desgraciadamente, pero se abrió otra en cuestión de horas. Desafortunadamente esta película la hemos vivido muchos de nosotros, en algún momento se llamó Taesa, Aerocalifornia, Interjet, Mexicana de Aviación y ahora se llama Aeromar", dijo Salazar refiriéndose a otras aerolíneas mexicanas que cesaron sus operaciones.



También abrieron la puerta a que los trabajadores de Aeromar puedan ser absorbidos por la aerolínea que pretende crear el Gobierno, que también se llamaría Mexicana de Aviación, pero señalaron que por el momento solo es "un sueño", pues no saben cuándo se constituirá la empresa.



Sobre la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir el cabotaje, que permitiría a aerolíneas extranjeras operar vuelos nacionales, ASSA alertó del daño que la medida causaría a toda la industria, pese al argumento gubernamental de que reduciría los precios de los vuelos comerciales.



"Puede colapsar la aviación nacional. Es terrible lo que podría pasar, no solo al sector aeronáutico, eso sería solo el principio", subrayó el secretario de relaciones del sindicato, David Nava.