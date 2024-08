Carlos Ahumada Kurtz queda libre por delito de fraude

El empresario argentino Carlos Ahumada fue liberado de los delitos que se le imputaban en la Ciudad de México y regresará a Argentina.

Luego de la audiencia en la que se resolvió su futuro legal, Ahumada salió de los juzgados del fuero común con lentes de sol, vistiendo traje azul marino, acompañado de su hijo, y sin dar declaraciones a medios. Arribó a un automóvil gris y abandonó el Reclusorio Norte.

La tarde de este martes 27 de agosto el juez local, Rubén Godínez Cerón, concedió la razón a la defensa de Carlos Ahumada y determinó que debían prescribirse (anularse) la pena de un año, nueve meses y 23 días que le restaban al empresario argentino; así como la reparación del daño de 26 millones de pesos que exigía la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Ello por el delito de fraude continuado que Ahumada cometió contra el Gobierno de la Ciudad de México en 2003, y por los que pasó tres años tras las rejas.

La audiencia, que duró alrededor de tres horas, se llevó a cabo en la sala 21 de los juzgados del Poder Judicial de la CDMX con sede en el Reclusorio Norte.

Ahí, Ahumada Kurtz recibió con lágrimas en los ojos la decisión del juez, al que agradeció: “Gracias por haber resuelto conforme a la ley”, relató su abogado, Enrique Ostos Garza.

Luego de los alegatos de ambas partes, el juez Godínez emitió una resolución de cerca de 40 minutos, en la que concedió la razón a la defensa de Carlos Ahumada:

“El juez acaba de emitir una resolución debidamente explicada, que duró más de 40 minutos, invocando los artículos procedentes y criterios de la Corte, y finalmente estimó procedentes los argumentos de la defensa, en el sentido que está prescrita tanto la sanción corporal como la sanción pecuniaria de 26 millones de pesos. Queda totalmente libre”, explicó el abogado de Ahumada Kurtz, Enrique Ostos.

“Carlos se regresa a su país a trabajar, es el lugar donde radica y tiene sus actividades, y bueno, se va contento y satisfecho”, agregó el defensor legal.

De acuerdo con Ostos, durante la audiencia las autoridades capitalinas insistieron en que Ahumada debía pagar la reparación del daño de 26 millones de pesos; sin embargo, relató el abogado, el juez Godínez acusó a las autoridades capitalinas de haber sido “omisas”.

“Con todo respeto, fueron omisos porque ustedes (autoridades de la CDMX) debieron haber revisado los trámites legales a partir de una anterior audiencia (...) Ustedes tuvieron el tiempo necesario para realizar trámites legales para lograr el pago de la reparación del daño. Al no haberlo hecho, no me queda más que declarar prescrita la sanción pecuniaria”, expuso el juez, según la relatoría del abogado de Ahumada.

Con ello, Carlos Ahumada queda libre, aunque la Fiscalía de la CDMX aún puede impugnar la resolución:

“Tiene derecho a apelar (la Fiscalía CDMX), es una facultad que está prevista en la ley (...) Veo la resolución sumamente fundada, y al margen a que se interpone el recurso, confió plenamente en los magistrados de la primera sala, especializada en sentencias de ejecuciones, para que confirmen todas y cada una de sus partes esta resolución”, expresó Ostos Garza.

En la audiencia, como parte ofendida, estuvieron presentes la Consejería Jurídica del Gobierno de la CDMX, así como representantes de la Fiscalía de la CDMX. Por otro lado, Ahumada estuvo acompañado de su hijo Carlos Emiliano y su abogado, Enrique Ostos Garza.

La parte ofendida del gobierno capitalino argumentó que el delito contra Ahumada no estaba prescrito ya que éste se suspendió cuando el empresario fue detenido en Buenos Aires; además de que el Ministerio Público consignó que el amparo promovido por Ahumada también interrumpía el término de la prescripción.

En cambio, la defensa de Ahumada argumentó que el amparo obtenido con una jueza federal únicamente prohibe que el empresario argentino fuera arrestado, “pero en ningún momento interrumpió su comparecencia ante el juez de ejecución, ni todas las exhortaciones que le hizo el juez”, aseguró Ostos.

Con ello, el juez estimó procedentes los argumentos de la defensa de Ahumada y concedió la prescripción de las penas contra el empresario argentino.

Carlos Ahumada es conocido en México porque en 2004 reveló videos en los que se observan presuntos sobornos a personajes como René Bejarano, quien era líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso capitalino, y era un personaje cercano a Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de Gobierno de la capital.

Grupo Quartz, entonces propiedad de Carlos Ahumada, es una empresa constructora que recibió múltiples contratos del gobierno capitalino del PRD. En algunas de las obras de esta empresa se identificaron irregularidades que pusieron al empresario bajo investigación.

Entre éstas, se encuentran el incumplimiento de contratos durante la administración capitalina de López Obrador, como el desazolve de drenaje en la entonces delegación de Gustavo A. Madero, así como de pavimentación de calles de Tláhuac, aunque sí recibió los pagos del erario.

A raíz de dichos ilícitos, Ahumada Kurtz fue detenido a finales de 2004, pero tres años más tarde, en 2007, bajo la jefatura de Marcelo Ebrard en el DF, salió en libertad. Aunque se le dictó sentencia de cinco años, sólo estuvo tres años, un mes y siete días en el Reclusorio Norte.