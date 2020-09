Desaparece el periodista Hugo Lynn tras salir de la televisora CPS Media, en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El tiempo transcurre y no hay noticias del director CPS Media, Hugo Lynn Almada, quien desapareció cuando se dirigía hacia su hogar. Tanto la televisora para la que labora como sus compañeros del gremio hicieron del conocimiento público la desaparición del también conductor del noticiero, cuya camioneta tampoco ha sido localizada.

La última noticia que tuvieron de él es que el miércoles salió a las 18:18 horas de sus oficinas de CPS Noticias y abordó la camioneta Ford Explorer del modelo 2000.

Antes tuvo una llamada telefónica con su esposa y después el director de noticias de de TV Mar, el periódico Tribuna de la Bahía y Radio Radiante, desapareció. Su teléfono celular permanece encendido, pero nadie responde.

#ÚltimaHora | Buscan a Hugo Lynn, director de Información de CPS Noticias







Desaparece periodista d Jalisco,Hugo Lynn Almada,desde 9 sept,al salir d radio en q trabaja,Puerto Vallarta;Su línea de investigación era el Narco.Hace unos días,reportó secuestro d 20 personas xgrupo armado presuntamente d Cartel Jalisco Nva Generación (CJNG). Periodista de #PuertoVallarta desaparecido. Salió de @CpsNoticias a las 6:30pm y no llegó a su casa. Su esposa está presentando su denuncia en este momento en @FiscaliaJal. Se traslada en una ford explorer blanca 2000 placas JHU2604 #Jalisco

“Como gremio, exigimos a las autoridades estatales y federales, responsables de la investigación, que actúen sin vacilar ante este que es –a todas luces– un atentado contra la libre manifestación de las ideas y la noticia”, expresaron a través de un comunicado.

No hay testigos de lo que ocurrió, pero el caso es que no llegó a casa y no se tienen noticia de él.

Sus compañeros a través de una misiva que difundieron dieron a conocer que “los periodistas solo informamos de hechos y sucesos que a diario acontecen en nuestro entorno social, no somos delincuentes ni aspiramos a serlo”.

Insistieron en que “se llevaron a nuestro compañero y lo queremos sano y salvo, no es una petición, es una exigencia; su familia lo espera con bien. No queremos a un “desaparecido” más que engrose las listas de los archivos en la Fiscalía”.

La camioneta que junto con él no aparece es una explorer del modelo 2020, en color blanco con placas JHU2604 de Jalisco.

Si tiene alguna información, llame a los números 322 117 72 55 y 322 429 44 11.

La desaparición de Almada se reporta a solo 24 horas del asesinato del periodista Julio Valdivia, de El Mundo de Córdoba, en Tezonapa, Veracruz.

El cuerpo de Valdivia (partido en dos) fue encontrado la tarde de este 9 de septiembre sobre las vías del ferrocarril en ese municipio, donde también él radicaba. Sus victimarios lo decapitaron. Su motocicleta fue abandonada sobre un riel; su cabeza la arrojaron a diez metros de distancia, sobre la gravilla de ese lugar.

