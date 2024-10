Fuerzas Armadas tienen derecho a responder, dice Sheinbaum tras operativo en Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este jueves el actuar del Ejército mexicano en un operativo que dejó 19 muertos esta semana en Sinaloa, estado que afronta una ola de violencia por una pugna interna del narcotráfico.



La mandataria aseveró que los militares "respondieron dentro del marco de la ley" en la operación que derivó en la detención de Edwin Antonio, alias El Max, supuesto líder de una célula delictiva vinculada a la facción de Ismael 'El Mayo' Zambada, cofundador del Cartel de Sinaloa detenido desde el 25 de julio en Estados Unidos.



Sheinbaum sostuvo en su conferencia matutina que "fue una detención en donde hubo agresión a las Fuerzas Armadas federales y, en este caso, respondieron".

Cuando las Fuerzas Armadas, sea Guardia Nacional, sea Marina, sea Ejército, son agredidas, entonces, dentro del marco de la ley, ellos tienen derecho a responder en el marco de la defensa propia.



El hecho, reportado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el martes, refleja dos polémicas que han marcado el primer mes de la presidencia de Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre.



La primera es la violencia desatada en Sinaloa, que acumula más de 200 homicidios desde que comenzó la pugna interna del homónimo cartel el 9 de septiembre porque Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, entregó a Zambada a Estados Unidos.

La segunda son las crecientes tareas de seguridad pública de los militares, quienes este mes han matado a migrantes en Chiapas, estado de la frontera sur, y a una niña y una enfermera en Tamaulipas, en el límite norte.

Sheinbaum aseveró que las Fuerzas Armadas actúan con apego a los derechos humanos, cuestionada por la controversia que surgió el miércoles tras revelarse un video en el que cerca de una decena de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército casi matan a un joven inocente en Sinaloa.



“La instrucción que hemos dado, y es la política y es la estrategia del Gabinete de Seguridad, es que no haya enfrentamientos, no vamos a regresar a la 'guerra contra el narco', no es llegar en un marco fuera de los derechos de los humanos y de la ley llegar a agredir para matar a una persona”, respondió.