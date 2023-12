No estamos pidiendo nada ilegítimo; queremos la libertad de Lozoya: abogado

El abogado Miguel Ontiveros dijo que siguen firmes en pedir la libertad de su cliente Emilio Lozoya, ya que han pasado dos años sin que se le sentencie por el caso Odebrecht.

“Hemos cumplido cabalmente con todas las ordenanzas procesales, no hay una sentencia. Entonces lo que procede según la Constitución y los derechos humanos, es que cualquier persona, no solo Lozoya, que lleva dos años en prisión y que se ha dilatado el procedimiento y que ya ha solicitado que pongan fecha y esto no sucede, salga en libertad y lleve su proceso en libertad. No estamos pidiendo nada ilegítimo”, dijo durante un receso de 30 minutos que ordenó el juez para atender un caso urgente.

Consideró que la audiencia se extenderá por unas horas, ya qué hay posicionamientos “muy fuertes” por parte de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex, además de una réplica por parte de la defensa.

Detalló que en esta audiencia se debe resolver si Lozoya continúa privado de la libertad o si ya después de dos años privado de la libertad, procede que salga y continúe el proceso con las debidas medidas cautelares.

“Estamos pidiendo la libertad. Ya el juez decidirá si va acompañada de una medida cautelar como el brazalete electrónico, la firma, o el retiro de pasaporte. Vamos a ver, pero la posición dice que a los dos años procede la libertad. Eso es lo que estamos pidiendo”, explicó.

Precisó que sí el juez determina dar la libertad al exfuncionario, éste podría salir “en el transcurso del fin de semana porque hay que contratar a la empresa del brazalete electrónico, pero está solo procede cuando se tiene la resolución escrita que determina brazalete electrónico, sino hay brazalete electrónico, entonces tendría que ser ahora mismo inmediatamente”.

El abogado descartó que si le dan la libertad al exdirector de Pemex, éste vaya a fugarse.

“Emilio Lozoya no se fugó, además de que ha colaborado con la FGR y Pemex (...) No hay ningún riesgo ni para la prueba ni para la víctima, que son las instituciones del Estado mexicano”, aseguró.