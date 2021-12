AMLO confirma búsqueda de Ovidio Guzmán; reconoce mala ejecución de “el Culiacanazo”

Luego que el Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que ofrece 5 millones de dólares por la detención de Ovidio Guzmán y sus hermanos, hijos del capo mexicano de las drogas, Joaquín “El Chapo” Guzmán; el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su administración no ha recibido ninguna solicitud para este propósito, aunque dijo que sí se busca a Ovidio Guzmán.

➡️ Sentencian a Emma Coronel a 3 años de prisión en EU

Al ser cuestionado por el asunto de la recompensa para detener a los hijos de Guzmán Loera, el presidente refirió que durante la administración del ex presidente norteamericano Donald Trump ofreció a México enviar agentes a nuestro país, para detener a Ovidio Guzmán y para investigar la matanza en Bavispe, Sonora

Asimismo, afirmó que, si presuntos delincuentes se encuentran en territorio mexicano, le corresponde a su gobierno actuar contra ellos, mientras resaltó que no habrá impunidad para nadie.

Mundo EU ofrece recompensa de 5 mdd por hermano de El Chapo Guzmán

“Si están en territorio nacional, es a la autoridad nuestra (a quien compete); no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia y en ninguna otra en nuestro territorio y nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo tras las investigaciones”, expresó el presidente.

Respecto al anuncio de la recompensa, mencionó el mandatario que Estados Unidos considera que los hijos de Guzmán son los que promueven el tráfico de drogas y que el gobierno norteamericano está por emitir una lista de bandas criminales mexicanas que promueven el narcotráfico, pero acotó que, “así como ellos plantean eso, nosotros también con todo respeto en el caso migratorio vamos en su momento a pronunciarnos”, indicó

Sobre el llamado operativo ocurrido hace dos años, denominado “El Culiacanazo” dijo que fue una circunstancia “especial”, donde este “operativo no se ejecutó bien”, con muy poco personal, sin apoyar a quienes fueron por la detención y la delincuencia detuvo a civiles y militares, además de que hubo “atentados” contra las fuerzas armadas, donde la delincuencia dijo el presidente que iba haber muchos muertos y decidió detener el operativo

“Tomamos la decisión de que se detuviera el operativo, si hicimos bien o hicimos mal, ya la historia lo decidirá. Yo tomé la decisión de que se detuviera el operativo”, dijo el mandatario.

También refirió que le gustó el informe del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar. “Si me gusto el informe del presidente de la Corte, porque antes los presidentes de la corte no usaban ni siquiera la palabra corrupción”, dijo el mandatario federal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Subrayó que el ministro Zaldívar es una persona honesta y que no opina lo mismo de otros miembros de la Corte. “Sin duda se puede decir que se actúa con honestidad. Él es un hombre honesto, íntegro, honrado, no podría decir lo mismo de otros ministros ni de magistrados o de jueces. No quiero generalizar, pero creo que hace falta seguir limpiando, no sólo el Poder Judicial sino el Ejecutivo. La corrupción estaba arraigada, el gobierno era sinónimo de corrupción”, concluyó el mandatario.