"La justicia está por encima de los mercados", afirma AMLO sobre nerviosismo en mercados por reforma judicial

Son normales los “vaivenes del mercado”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras sostener que el peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar aún con el anuncio de reformas constitucionales, como la del Poder Judicial.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, señaló que las variaciones que se observaron tanto en el tipo de cambio como en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a causa del anuncio a la reforma al Poder Judicial, evidencia que dicho poder "está secuestrado".

“De todas las reformas, la que supuestamente produce más nerviosismo en los mercados es la reforma al Poder Judicial ¿por qué creen? porque el poder judicial está secuestrado, está tomado, está al servicio de una minoría, de los de arriba”, dijo.

Sin embargo, sentenció que “la justicia está por encima de los mercados”.

Ayer por la mañana el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, adelantó que para septiembre, con un nuevo Congreso en el que Morena tendrá mayoría calificada, se podrán aprobar iniciativas de reformas constitucionales como la del Poder Judicial.

El anuncio generó variaciones en el tipo de cambio del peso, el cual llegó casi hasta los 18 pesos, mientras que el IPC de la BMV cayó 1.69 por ciento.

La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo ayer a El Sol de México que la reforma al Poder Judicial se está evaluando junto a exministros como Arturo Zaldívar, quien forma parte de su equipo. Enfatizó que en el proceso debe “abrirse el diálogo y evaluarse bien la propuesta”.

Otros legisladores como el diputado Gerardo Fernández Noroña, comentaron con este medio que no es un hecho que la reforma se consolide en septiembre próximo, sino que será la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien decida. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, prometió que no habría “reformas a rajatabla”

Esta mañana el presidente López Obrador insistió en que las variaciones del mercado son normales. Recordó que un día después de que él mismo ganó las elecciones en 2018, subió el dólar frente al peso, tal como también ocurrió el lunes pasado, luego de las elecciones.

Consideró que es causa de los vínculos entre el poder económico y el Poder Judicial que no se imparta justicia para el pueblo, ni de hacer valer el estado de derecho. “Se ha convertido en un poder faccioso al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco”, acusó el Presidente.

“Se alarman los que se sentían dueños de México; ¿cómo se va a reformar el Poder Judicial? ¿y mis jueces, y mis magistrados, y mis ministros? ¿ahora quién me va a ayudar en mis transas?”, ironizó.

A pesar de esto, el jefe del Ejecutivo federal reconoció que sí hay jueces, ministros y magistrados que sí son buenos, por lo que no deberían tener miedo de que el pueblo los elija democráticamente; “sí va a ayudar que el pueblo los elija. Y esto no significa que no puedan ser electos muchos de los que están”.

López Obrador celebró el posicionamiento de trabajadores del sindicato del Poder Judicial, para participar en la elaboración de la reforma y no resultar afectados en un daño colateral.

En su conferencia matutina recordó que el expresidente Ernesto Zedillo, quien también reformó al Poder Judicial, lo que hizo fue desconocer a la Suprema Corte y él puso a los suyos. “Fue el que le entregó a los dirigentes del PAN (...) a Diego Fernández de Ceballos, ese grupo recibió la Procuraduría General de la República con Zedillo”.

“no voy a hacer los de Zedillo”.

Precisó que a él le tocó enviar cuatro propuestas para sustituir a ministros de la Suprema Corte durante su sexenio. Y aunque confiaba en que a partir de ellos pudieran reestructurar el Poder Judicial, esto no se cumplió, por lo que insistió: “hace falta la reforma”.