Mi caso es sólo uno de muchos, afirma mexico-británico que fue encarcelado en Qatar por ser gay

“Mi caso es sólo uno de muchos.. Mi arresto no me define pero me impulsa a luchar por un mundo en el que todos podemos vivir con dignidad y libertad”, afirmó Manuel Guerrero Aviña, el méxico-británico que fue perseguido y encarcelado en Qatar por ser gay y vivir con VIH.

El connacional dio este martes una conferencia de prensa, junto a los miembros del comité que gestionó su liberación, y agradeció la presión internacional en contra de la discriminación sexual de la que fue víctima.

“Me hicieron sentir acompañado, sientes que estás perdiendo y al momento de empezar a recibir cartas, mensajes, de mucha gente que no conocía, con mensajes de apoyo, y darte cuenta que no estás solo. Si alguien en alguna otra situación se siente solo, que sepa que, a pesar de la distancia, la comunidad no se detuvo”, expresó.

Guerrero fue arrestado en Doha en febrero pasado, después de concertar una cita con otro hombre -quien luego descubriría era un agente de policía encubierto- a través de la aplicación de citas gay Grindr.

Siempre he cumplido con las formas sociales y de etiqueta, durante esos siete años vivía mi vida de manera normal. Lo único es que si te querías encontrar con una persona de la comunidad LGBT tenía que ser en privado.

El connacional anunció, además, que tras su experiencia en el país árabe, a partir de ahora se dedicará a apoyar a miembros de la comunidad LGTB+ que estén pasando por lo mismo y para evitar que su historia se repita.

Guerrero Aviña lamentó que siendo uno de los países más ricos del mundo; Qatar someta a sus ciudadanos a prácticas como la terapia de conversión y mantenga centros de detenciones para homosexuales en condiciones insalubres que, además, promueven la tortura física y psicológica.

“Otro mensaje que me gustaría también destacar que la ignorancia y el estigma contra las personas con VIH continúa".

Es fundamental saber que las personas que tenemos una carga viral indetectable no podemos transmitir el VIH esta una verdad que debe difundirse para terminar con ese estigma.

Agradeció, también, a organizaciones como Amnistía Internacional las cuales, dijo, asumieron el costo de toda su defensa en el país árabe.

Por último, dijo que se tomará un tiempo para sanar las heridas de la experiencia que vivió en Qatar y pasarla con su familia.