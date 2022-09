PRI, firme en iniciativa del Ejército en las calles; coalición "no está en riesgo"

Alejando Moreno, líder nacional del PRI, expresó ante la pausa que anunciaron sus socios políticos del PAN y PRD, en la Alianza Va Por México con el Partido Tricolor que mantendrá su convicción aliancista, esto luego que ambos partidos demandaron hoy que el PRI retire su iniciativa que apoya la militarización de la seguridad en México de parte del gobierno.

Ante el anuncio de una pausa en la Alianza opositora de parte de PRI y PAN, Moreno dijo: “Yo lo tomo como un espacio para dialogar” y subrayó que no está en riego la coalición electoral para 2023 y 2024.

Puedes leer también: PAN y PRD anuncian suspensión temporal de alianza Va por México

Por su parte, en conferencia de prensa Moreno Cárdenas expresó que en el PRI están apoyando solamente la “coadyuvancia” para la seguridad de México.

“Mantenemos con profunda convicción nuestra postura aliancista porque es el mejor camino de llegar a la victoria en 2023 y 2024, así que el llamado a nuestros coaligados es que tengan claro que esta decisión es a favor del pueblo de México".

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Foto: Fotos Aracely Martínez | Ovaciones

Asimismo, dijo sobre la eventual pausa en la alianza que las opiniones entre sus opositores son respetadas, pero esto no afecta los lazos que mantienen.

"Ante cualquier duda, se los dice el PRI, la alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del PAN y PRD y por supuesto que se respetan sus posturas. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. Esto es por México, por la gente. ¿Con quién están, con los intereses de partido o con el interés supremo del pueblo de México?”, cuestionó Moreno.

Sociedad ¿Otorgar más espacios civiles al Ejército puede corromper la institución?

El aparente divorcio en la alianza opositora se da luego que el PRI parece apoyar la estrategia de seguridad presidencial para que las fuerzas armadas se mantengan en tareas de seguridad.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Ruben Moreira, dijo que no se avergüenzan de la iniciativa que presentó su diputada Yolanda de la Torre que plantea que el Ejército se extienda en labores de seguridad hasta el 2028 y subrayó que no ha sido presentada esta iniciativa por orden presidencial.

La diputada de la Torre aseguró que su iniciativa es una propuesta para dar certeza al Ejército en tareas de seguridad y si se van las fuerzas armadas de los municipios, no se podrá dar protección a los ciudadanos.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music