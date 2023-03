AMLO condena quema de piñata de ministra Norma Piña; niega acarreo a su mitin

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó este lunes la quema de una figura de la ministra Norma Piña, el sábado pasado en su mitin por la Expropiación Petrolera.

"No debe llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor, creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos, es lo que yo opino. Condeno esos actos, no hace falta", subrayó.

Asimismo, aseguró que a los opositores políticos se les debe ver cómo adversarios y no como enemigos, por lo cual, precisó "tenemos que vernos como adversarios no como enemigos”.

“Nosotros no somos iguales a los conservadores, ellos nos ven como enemigos a destruir no como adversarios a vencer y nosotros no podemos actuar de la misma manera”, pues recalcó que se debe ser respetuosos en su movimiento con todos.

AMLO asistencia a su mitin y niega acarreo

Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció desde Chiapas a las personas que asistieron a su mitin el sábado pasado en el Zócalo capitalino con motivo del Aniversario de la Expropiación Petrolera y aseguró que la concurrencia no fue “manipulada”, pese a los cientos de camiones que llegaron de todos los puntos del país con simpatizantes de su partido político.

El mandatario federal rechazó que hubiera acarreo en la concentración del sábado y dijo “acá es distinto, no es manipulado”, mientras reiteró su recomendación de ese día, en torno a que no debe haber divorcio entre pueblo y gobierno.

En su conferencia se le preguntó si continuará con las marchas y mítines en lo que resta de su gobierno, a lo que respondió que seguirá impulsando estas acciones cada vez que se necesiten.

“Sí, cada vez que se necesiten, es con el pueblo con quién se debe de avanzar, no debe de haber divorcio entre pueblo y el gobierno, cuando se busca transformar. Esa es la democracia, gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, mandar obedeciendo”, dijo.

Asimismo, López Obrador recordó que el general Lázaro Cárdenas pudo impulsar sus cambios políticos y sociales, como la Exportación Petrolera, gracias al apoyo de la gente y, también, aprovechó para amagar a sus opositores, al decirles que “hagan lo que hagan” no volverán al poder.

Finalmente dijo que su movimiento de transformación “es un movimiento que sigue siendo pacífico”.