AMLO desea pronta recuperación a Trump y Melania tras dar positivo al Covid-19

Retomando su buena relación con el país vecino, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó que desea la pronta recuperación de su homólogo estadounidense Donald Trump y su esposa Melania quienes dieron positivo al Covid-19.

"...aprovecho para desear a Trump pronta recuperación porque está afectado él y su esposa, ese es nuestro deseo a la afectacion que está padeciendo Donal Trump".

A través de su cuenta de twitter, Trump anunció la noticia y añadió que permanecerá en cuarentena sin dejar de lado su labor al frente de Estados Unidos.

"Esta noche, @FLOTUS (Melania Trump) y yo dimos positivo a Covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS", escribió en su mensaje.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

El médico de la Casa Blanca indicó que Trump y su esposa se encuentran bien, pero deberán permanecer en casa hasta su recuperación.

Ambos "están bien en este momento y planean mantenerse en su hogar en la Casa Blanca durante su convalecencia", dijo el doctor Sean Conley en un comunicado. "Espero que el presidente continúe cumpliendo sus funciones sin interrupción mientras se recupera", agregó.

Estados Unidos se encuentra en proceso electoral, en donde Joe Biden y Donald Trump son los dos candidatos que buscan la presidencia del país.

En diversas ocasiones, Trump se burló de Joe Biden por portar cubrebocas, incluso durante el primer debate comentó el actual mandatario: “Tengo cubrebocas, tengo uno aquí mismo, pero no la uso como él, que cada vez que lo ves tiene una un cubrebocas. Puede estar hablando, a 200 pies de distancia y lleva el cubrebocaas más grande que hayas podido ver”.