AMLO espera respuesta formal de EU para definir asistencia a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó este viernes que todavía está a la espera de que la Casa Blanca invite a todos los países del Continente a la Cumbre de las Américas y reiteró su amago que de ocurrir lo contrario no acudirá a esta plenaria.

“Vamos a esperar a que formalmente nos respondan y a partir de ahí vamos a tomar una decisión, no se trata de confrontarnos, el presidente (Joe) Biden es una gente respetuosa", declaró en su conferencia matutina, que se realizó en Sinaloa.

El presidente respondió que todavía está esperando que se giren las invitaciones a todos los países de América para que “en efecto sea una Cumbre de las Américas, que no se excluya a nadie”.

No obstante, puntualizó que va a esperar la resolución de Washington sobre las invitaciones a todos los países y recalcó: “de todas maneras México va a participar, nada más que si no se invita a todos los países, yo no voy a asistir".

El mandatario mexicano expresó que le parece que ya es tiempo que se dejen atrás prácticas diplomáticas “medievales” en las que se excluyen a otras naciones.

Su postura la han secundado Bolivia, Guatemala y naciones de la Comunidad del Caribe (Caricom), mientras que países como Argentina, Honduras y Chile han replicado las críticas aunque sin retirar su asistencia.

Finalmente, el mandatario mexicano reiteró que su propuesta es que vayan todos, sin exclusiones.

“Yo lo que estoy planteando es que se invite a todos los países y que ya cada país, en ejercicio de sus derechos decida, ya algunos están planteando que no van a ir, pero que sean esos países, que se haga la invitación a todos, no excluir, entonces, ¿va a ser cumbre de las Américas o va a ser la cumbre de los amigos de América?”, concluyó.

Con información de EFE