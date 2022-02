AMLO lamenta el fallecimiento de Alberto Baillères González

El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó la muerte del empresario mexicano Alberto Baillères González, y externó su solidaridad a familiares y amigos.

“Quiero expresar mi más profundo pésame por la muerte de Alberto Baillères, un empresario mexicano, ayer nos comunicamos con su hijo Alejandro, les enviamos a todos su familiares un abrazo”, dijo el presidente, durante su conferencia matutina desde el Estado de Tlaxcala.

El presidente recordó que conoció al empresario cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, hace 20 años y que siempre platicaban y convivían, incluso relató que hace unos 8 meses fue a comer con él y le confió que dejaría sus empresas a su hijo Alejandro.

“Conocí a don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como jefe de gobierno, siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país, no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto” dijo el presidente por la muerte de uno de los hombres de dinero más importantes de México a quien se le conocía como el “Rey Midas mexicano”, por le éxito que tenía para hacer negocios, principalmente en el sector minero.

Sobre su muerte ocurrida el jueves por la mañana, el Presidente dijo que en los últimos tiempos su relación con Baillères fue mas estrecha y también su comunicación, “nos teníamos confianza, al grado de que él decidió informarme de empezar a entregar sus empresas, sus negocios, a su hijo Alejandro. Me informó que iba a comenzar y que quería que habláramos él, Alejandro y su esposa”, comentó el mandatario.

Baillères, además de poseer las mineras Peñoles y Fresnillo, fue dueño de El Palacio de Hierro, la aseguradora Grupo Nacional Provincial (GNP) y la casa de bolsa ValMex, entre otras compañías.

E, presidente López Obrador recordó que estuvo con el empresario en su casa, hace como 8 meses, “ya estaba enfermo y, hace muy poco, el 9 de diciembre se conectó ante un sistema de comunicación remota al Consejo Mexicano de Negocios, y él estuvo también participando”, recordó el mandatario, en referencia a la reunión que tuvo en el Centro Histórico con los hombres más ricos de México.

Al reiterar su pésame a sus familiares y amigos, López Obrador mencionó: “Estoy absolutamente seguro que si hijo Alejando, que como ya dije, tiene la dirección del grupo —porque con responsabilidad, don Alberto, preparó la entrega de la estafeta—, estoy seguro que Alejando va a estar administrando con responsabilidad y van a seguir invirtiendo en sus negocios, en la minería, en el comercio, en todas sus empresas”, expresó.

Para concluir, el presidente dijo de la muerte de este empresario: "Estamos hablando de la pérdida de uno de los empresarios más importantes de México y vamos a mantener siempre el apoyo a las empresas mexicanas. Desde luego no podemos cerrarnos tenemos que recibir inversiones extranjeras. México es un territorio de oportunidades para la creación de empleos y así se se están reflejando y dejando de manifiesto, sobre todo con el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá", mientras remató que "México es de los países preferidos para la inversion extranjera, por eso tenemos que tener mucha fe y esperanza en el porvenir".









