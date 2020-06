AMLO no está exento de una investigación por fraude electoral: Fiscal Electoral

El Presidente de la República, como cualquier otra persona o autoridad de la administración pública federal, estatal o municipal, no está exento de una investigación por fraude electoral, dijo a El Sol de México el Fiscal Electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti.

“Si el Presidente interfiriera en los procesos electorales en forma indebida y tratara de cometer fraudes, ¡claro que sí!, cualquier autoridad, nosotros lo investigaríamos; pero el presidente, estoy convencido de eso, lo que quiere es estar alerta para poder denunciar fraude; él no se va a meter en los procesos electorales. Lo ha dicho varias veces y yo le creo’’.

“Los más proclives a cometer ese tipo de irregularidades –fraudes- van a hacer los gobernadores, son 15 elecciones y hay algunos estados que nos preocupan: donde tienen experiencia en hacer trampas’’.

A Ortiz Pinchetti se le preguntó sobre los dichos del Ejecutivo respecto a que será guardián de las elecciones de 2021.

“Vigilar que no haya fraude electoral corresponde a cualquier ciudadano y esperamos que no solo el presidente, sino toda la administración pública federal esté atento a la conducta de los distintos actores políticos, sobre todo en los estados, se van a mover a veces con fines perfectamente lícitos, pero también puede haber intentos de fraude. Y el presidente no es que diga que va a substituir al INE, sino que actuara para vigilar los comicios’’.

La administración pública federal puede intervenir y denunciar los intentos de fraude, y eso no es una intervención indebida en el tema electoral, es una cuestión de salud pública; antes lo hacía así el gobierno federal pero al revés para tapar los fraudes, para esquivar las investigaciones.

Dijo que el gobierno federal tiene distintos aparatos de vigilancia, de inteligencia y de información que pueden ser útiles para disuadir fraudes; nosotros en la fiscalía electoral somos los que tenemos la obligación de iniciar los procesos de fiscalización.

¿Por qué se enoja entonces el INE? “Eso es un mal entendido, el Presidente ha dicho algunas críticas al Instituto, pero no ha dicho jamás que lo vaya a sustituir, ni puede porque el INE es el que administra las elecciones. Cada quien tiene sus funciones, el INE administra las elecciones, el papel de la fiscalía electoral es perseguir los delitos y prevenirlos.

Cada quien tiene su campo de acción; una cosa son las críticas que el Presidente pueda hacerle al INE y otra muy distinta es que se meta a administrar las elecciones.

A Ortiz Pinchetti se le cuestionó si el Ejecutivo ¿no viola alguna ley con sus declaraciones? No, de ninguna manera y para nosotros el hecho de tener esa alianza con el gobierno federal, pues motivo de tranquilidad y gusto, no solo ellos, otras muchas organizaciones pueden coadyuvar para que los procesos sean limpios.

“Lo que el presidente ha dicho y repetido, es quiere ayudar a desterrar, a desarraigar en los procesos electorales el fraude, convertirlo en algo del pasado y todos tenemos una función ahí que cumplir’’.

El titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales adelantó que están en trabajos de preparación con personal del Ministerio Público “bien entrenados’’ y con anticipación van a estar en el terreno observando el comportamiento de los funcionarios locales, “particularmente de los gobernadores que puede tener la tentación de hacer fraudes’’.

El funcionario apuntó que la fiscalía a su cargo tiene el personal humano suficiente, infraestructura y recursos; aunque tenemos autonomía de gestión, somos dependientes de la Fiscalía General de la República, recordó.

TIGRE SIN DIENTES

En ese sentido, señaló que van a investigar cualquier denuncia que se presente, cualquier indicio, vamos actuar en forma eficaz. Pero aceptó que la fiscalía ha sido, hasta ahora, “un tigre sin dientes’’, por lo que confió se realicen reformas a la Ley Penal Electoral para desarrollar los principios del artículo 19 constitucional, que ordena a los jueces otorgar la prisión preventiva para los delincuentes del fraude electoral, concretamente que no utilicen los recursos económicos de los programas sociales para influir en las elecciones.

“El INE tiene una gran responsabilidad para administrar bien las elecciones y nosotros pare perseguir y prevenir los delitos’’.