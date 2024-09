AMLO prevé que reforma judicial se apruebe el 15 de septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que promulgará la Reforma Constitucional en Materia Judicial el domingo 15 de septiembre, luego de celebrar este jueves en su conferencia mañanera que fue aprobada en 18 Congresos locales.

Las entidades en las que los legisladores respaldaron su enmienda para elegir ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) por voto popular, son: Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Baja California Sur, Nayarit, Colima, Yucatán, Morelos, Baja California, Durango, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas y Zacatecas.

Al inicio de su conferencia mañanera, López Obrador dijo que su vocero presidencial, Jesús Ramírez, le informó de la aprobación de la enmienda en 18 estados.

Política Reforma judicial supera el último obstáculo: más de 17 congresos la avalaron

“Lo que me comenta Jesús es que ya en todos estos estados ya se aprobó la Reforma al Poder Judicial”, dijo el presidente.

También recordó que para hacer válida una reforma constitucional se requiere del aval del Congreso de la Unión y de 17 congresos locales.

También puedes leer: AMLO asegura que no hubo acuerdo con la familia Yunes para votar por la reforma judicial

López Obrador mencionó que una vez que se han reunido estos requisitos, solo falta que él, como titular del Poder Ejecutivo federal, realice la publicación de la reforma.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Sería bueno que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia y el pueblo elige a sus representantes, a sus servidores públicos de los trrs Poderes, esa es la democracia, no las elites, no la llamada clase política, no la oligarquía, todos, cada ciudadano. De acuerdo a la constitución tiene derecho a votar y a ser votado y esa esa es la democracia representativa”, sostuvo.