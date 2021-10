AMLO rechaza proyecto presupuestal alternativo de la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este lunes durante su conferencia matutina, el proyecto alternativo de egresos de la oposición y sostuvo que se contrapone a su política social.

El presidente justificó que su proyecto de presupuesto es necesario para seguir otorgando becas y apoyos sociales a niños y adultos mayores.

“Se tiene que tomar en cuenta que somos distintos, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Nosotros no engañamos a nadie, dijimos que se iba a aplicar una política económica nueva y estamos actuando en consecuencia. El proyecto de presupuesto que nosotros enviamos tiene que ver con la transformación de México y es distinto a lo que ellos impusieron y llevaron a cabo muchos años. No se pueden quitar recursos al pueblo, ni se puede detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías”, subrayó.

El bloque opositor legislativo Va por México (PAN, PRI y PRD) busca recortar 20% el gasto en del mandatario, reduciendo entre otras cosas: el plan ferroviario y el gasto de operación de diversas dependencias federales y empresas del Estado, lo que equivale a la reasignación de 148 mil 814.5 millones de pesos para reasignar este dinero a estados y municipios y otros rubros como salud, seguridad y infraestructura, entre otros.

El mandatario dijo que si su administración "da pasos para atrás se frena la transformación" y acusó que la inconformidad de su proyecto presupuestario viene de quienes recibían privilegios.

López Obrador también sostuvo que no habrá moneda de cambio con el grupo parlamentario del PRI para que sea avalado su Proyecto de Egresos, el cual aseguró es necesario para brindar respaldo a la gente.

Un retroceso no sería cosa fácil; es mucho lo realizado en bien del pueblo y de la nación. Conferencia matutina https://t.co/IQTC46OmQh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 25, 2021

Reprochó también que hay un amplio sector conservador encabezado por Claudio X. González, clasemedieros e intelectuales que están en contra de su administración.

En alusión a los intelectuales opositores, subrayó que “testereó” a la UNAM —institución que la semana pasada fue criticada por el presidente y que se había vuelto de derecha—, y, subrayó, hoy: “ya ven como se pusieron”, en referencia a las críticas que llovieron en contra del mandatario de parte de esta comunidad.

Asimismo, cuestionó otra vez a la comunidad estudiantil de la Universidad de México: “¿Qué hacían en la UNAM (en el período neoliberal)?”, y recordó que incluso, una vez le organizaron “una celada” con porros en una visita que hizo con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

También censuró en su conferencia que el diputado Santiago Creel Miranda dé clases de derecho constitucional en la UNAM, “pobres alumnos, con todo respeto” dijo el presidente al preguntarse qué es lo que les enseña, si está en contra del artículo 27 de la Carta Magna.

El presidente recordó casos del pasado, donde la oposición se manifestó en contra de él y reprochó que sus adversarios políticos “tienen fama autoritaria”.

El mandatario menciona que a este grupo lo encabeza el empresario Claudio X. González quien el pasado 22 de octubre apuntó en su cuenta de Twitter que el presidente ha lastimado a Mexico. A esto el presidente reviró que él no ha lastimado al país, “si me he dedicado a servir al pueblo y a la gente pobre”, declaró.

Por otra parte, habló de la reforma eléctrica y expuso que las plantas generadoras de electricidad de CFE son suficientes para garantizar electricidad al país y afirmó que las plantas hidroeléctricas y de carbón del país están siendo subutilizadas.

Dijo que echar a andar estas plantas “no costará nada al pueblo”, pues mencionó con la reforma energética del régimen anterior se obligó a CFE a reducir su generación de energía.

Reiteró que con su iniciativa de reforma eléctrica le deja el 46% del mercado a la iniciativa privada, pero reprochó que los empresarios “no tienen llenadera” y quieren más participación.

Finalmente, el presidente, ante la solicitud y liberación del ex guerrillero de las FARC Rodrigo Granda en el aeropuerto de la Ciudad de México, dijo que lamenta mucho la molestia del gobierno de Paraguay, quien había solicitado la detención de este ex guerrillero.