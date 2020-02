AMLO se reúne con directivos de Amazon, Chevron y Walmart

El presidente Andrés Manuel López Obrador cenó con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas, así como con directivos de bancos y algunas transnacionales como Walmart, Amazon, Kellogg y FedEx.

“Cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation”, público junto con una fotografía en sus redes sociales.

El encuentro de llevó a cabo en el salón amarillo de Palacio Nacional, una de las instalaciones a las que solo tiene acceso el Presidente de la República.

También asistieron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, quien también es coordinador del gabinete de Crecimiento Económico.

López Obrador había prometido que a mediados de este mes, presentaría la segunda parte del Plan Nacional de Infraestructura, el cual estará dirigido a proyectos fundamentalmente de energía.