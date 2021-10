AMLO viajará en noviembre a NY para discutir sobre corrupción ante la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que viajará el próximo 9 de noviembre a la ciudad de Nueva York, para hablar sobre lo que considera el principal problema del mundo “la corrupción que produce desigualdad”.

El mandatario dijo durante su conferencia matutina de este lunes, desde Palacio Nacional, que, en el marco del nombramiento de México como cabeza del consejo de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hablará de de la relevancia del combate a la corrupción en el mundo, como ruta para atacar la desigualdad.

“Por eso voy a ir a Naciones Unidas el 9 de noviembre porque México va a asumir la Presidencia del Consejo de las Naciones Unidad”, mientras añadió: “Voy a hablar de lo que considero el principal problema del mundo, la corrupción que produce desigualdad”.

Previamente, López Obrador dijo que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y la corrupción. Eso siempre lo he dicho, no es una pandemia, es una peste. Todos tenemos que ayudar, por eso vamos saliendo adelante, porque si no hay corrupción, el presupuesto nos rinde, nos alcanza”, dijo.

El presidente aseguró que México ya recuperó el nivel de empleo previo a la pandemia y que su pronóstico de crecimiento económico, del 6%, ya es aceptado por especialistas.

La clave de esto, dijo, está en acabar con la corrupción, por lo que aprovechó para anunciar que irá a la ONU el mes próximo.