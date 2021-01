Analizan esta semana la reforma al Banxico

El senador de Morena, Alejandro Armenta, anunció ayer que diputados y senadores preparan esta semana la mesa de análisis para revisar la reforma a la Ley del Banco de México, la cual permitiría a los bancos recibir dólares estadounidenses en efectivo sin restricción alguna y obligaría al banco central a captar los remanentes que los mexicanos no puedan intercambiar en la banca comercial.

“El jueves o viernes instalamos la mesa técnica con senadores y diputados. Nosotros ya aprobamos la iniciativa, ya no está en nuestras manos, pero vamos a trabajar y acompañar con respeto a los diputados en esta mesa técnica”, precisó el también presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara alta.

La ley aprobada en el Senado a finales de 2020 ha causado controversia ya que especialistas —y aun funcionarios del Gobierno federal o economistas que simpatizan con la cuatroté— advierten que abriría la puerta del sistema financiero al dinero del crimen organizado, que genera buena parte de sus ganancias en dólares en efectivo.

Armenta Mier dijo en rueda de prensa que los legisladores escucharán en este encuentro a los grupos migrantes, cámaras de comercio y empresas en materia turística, que son los que promueven la actividad económica en nuestro país. Añadió que abordarán el tema acompañados de la Secretaría de Hacienda y el propio Banco de México.

El senador recordó las recomendaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al Banxico para que sea más sensible con los migrantes que buscan cambiar sus dólares y también permita cambiar los dólares incautados.

Cuestionó los obstáculos que actualmente existen para hacer uso de los dólares confiscados por las fuerzas de seguridad para aprovecharlos en la compra de, por ejemplo, medicamentos. Esta inquietud ya la había externado López Obrador en una conferencia mañanera al señalar que a los billetes incautados se les tiene que hacer una prueba para confirmar que no tengan rastro de droga o sangre —“olor a muerto”, según su dicho—, la cual no se puede hacer en México.

El legislador morenista indicó que a nivel internacional hay instituciones de Gobierno que incautan bienes, propiedades y divisas, “pero aquí el Banco de México dice al Presidente que no puede utilizar los recursos incautados para atender la pandemia... Si eso le pasa al presidente de la Republica, yo me pregunto qué no le pasa a un hermano migrante que regresa” a México con sus dólares, reprochó.

Criticó también que la ley actual permite a los migrantes venir al país con nueve mil 900 dólares y las instituciones bancarias no les permiten cambiar más que 300 dólares al día. Además están obligados a abrir una cuenta bancaria y después tienen que ir a un lugar informal, donde no les pagan la cotización de cambio adecuada, “eso es injusto y habla de la ignorancia y de la ineptitud del sistema financiero que no ha sido capaz de resolver un problema de los hermanos migrantes”, fustigó.

El pasado 5 de enero, El Sol de México adelantó que en las mesas para discutir la reforma a la Ley del Banco de México tendrían participación los migrantes mexicanos que envían sus remesas desde Estados Unidos.

La reforma ya fue aprobada por la mayoría de Morena en el Senado y ahora se encuentra en la cancha de la Cámara de Diputados, que en comisión bicamaral con la Cámara alta realiza preparativos para que en este mes de enero se delibere sobre el contenido y las consecuencias de la propuesta, escuchando a todos los actores involucrados como el Banxico, la Secretaría de Hacienda, la Asociación de Bancos de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero al igual que a los banqueros, el legislador dijo a este medio que también era importante escuchar a los migrantes. “Pareciera un desprecio de las instituciones financieras a la comunidad de migrantes quererles endosar que será a través de ellos como se den los procesos de lavado de dinero del crimen organizado y de los grupos delictivos. Es una ofensa inaceptable que no se debe permitir”, señaló en esa ocasión. Armenta también adelantó los temas que impulsará Morena en el nuevo periodo legislativo que iniciará en febrero próximo, entre los que destaca la reducción de las prerrogativas a partidos políticos y la reforma en materia de subcontratación para regular el outsourcing.