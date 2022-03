Asesinatos de periodistas son utilizados para golpear al gobierno, insiste AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso este martes que se realice un debate para analizar el papel de los medios de comunicación y las redes sociales, pues aseguró que están atacando a su gobierno, mientras negó que él esté generando censura, pues subrayó que sólo hace réplica a los ataques de sus adversarios: “ni modo que me quede callado”, expresó.

Subrayó además que los asesinatos de periodistas en México los utilizan sus opositores, "porque estamos en un proceso de transformación. Recurrieron hasta al Parlamento Europeo, muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio, porque sí hay una campaña en contra de lo que representamos y no solo en México", dijo el presidente, al asegurar que esto ocurre en otros países y con periódicos internacionales.

Al ser cuestionado por una periodista internacional en su conferencia de prensa matutina de este martes por los homicidios de periodistas en México, el presidente aseguró en Palacio Nacional que está atendiendo todos los casos de violencia contra los comunicadores en el país.

Sin embargo, acusó que los medios de comunicación están golpeando a su gobierno y a otras administraciones en el mundo, por lo que hizo un llamado a que se revise el papel de estas empresas.

"Eso es lo que hay que debatir, el papel de los medios de información e incluir lo que sucede en las redes sociales", señaló el mandatario federal.

En este sentido, puso como ejemplo la compra de cuentas falsas en redes sociales, también conocidos como "bots" en dichas redes sociales, pues aseguró que con dinero se difunden calumnias y noticias falsas.

"Logran colocarla en trending topic mundial y esas plataformas que saben desde luego como funcionan esas granjas de bots, se quedan callados, y donde está la ética en la comunicación, cual es el respeto que le tienen a los usuarios, por qué no hay apego a la verdad", cuestionó el presidente López Obrador.

Sobre la ola de asesinatos de periodistas en México, que en lo que va de este año ha cobrado ocho víctimas mortales, el presidente López Obrador declaró: "Sobre estos lamentables hechos que estamos atendiendo, pero te contesto que no hay impunidad y que estamos trabajando todos los días para proteger a los ciudadanos. Heredamos una situación muy complicada porque había una asociación delictuosa, un contubernio entre delincuencia y autoridades", refutó.

Recalcó que lamenta mucho los asesinatos de periodistas y está indagando: "Estamos investigando, de todos los casos, hay abiertos expedientes de investigación y en la mayoría de los casos ya hay detenidos, los autores materiales o intelectuales están en la cárcel", mientras aseguró que estos asesinatos los utilizan sus adversarios para atacarlo.

"Claro, todo eso lo utilizan nuestros adversarios porque estamos en un proceso de transformación" y recordó que el Parlamento Europeo presentó un acuerdo a México por los asesinatos de periodistas, por lo que dijo que esto esto es obra de sus opositores y que “muchos se dejan llevar por la campaña de desprestigio, porque sí hay una campaña en contra de lo que representamos”.

En materia de seguridad indicó que sí se ha avanzando y está cumpliendo su gobierno, mientras añadió “no tengo nada de que avergonzarme, estamos avanzando en todos los terrenos”, aunque justificó que “lleva tiempo ir cambiando” la seguridad en el país y que, le ha "costado enfrentar los problemas de los homicidios".

Asimismo, dijo que, ahora, no hay la impunidad que impera ni existe "el influyentismo que predominaba" en anteriores administraciones.

El mandatario cuestionó que no hay en plataformas de entretenimiento como Netflix reportajes sobre el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna detenido en Estados Unidos por narcotráfico ni contra el ex presidente Felipe Calderon.

Sobre la campaña de desprestigio en contra de su gobierno, López Obrador, acusó que dicha campaña es "contra de lo que representamos, y no solo en México, esto sucede en Argentina, Chile y Colombia" y acusó que también que hay una prensa que no recoge los sentimientos de la gente.

"Es el Washington Post, el New York Times, Financial Times, El País. ¿Quiénes son los dueños de El País? Pues puros empresarios, accionistas de grandes corporaciones. Entonces ¿qué defienden? Esos intereses, porqué están enojados con nosotros porque ya Repsol e Iberdrola no pueden robar como lo hacían antes”, aseguró el mandatario mexicano.