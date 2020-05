Ebrard defiende política de no cerrar fronteras durante crisis sanitaria

En medio de la pandemia por Covid-19, el Senado de la República aprovechó la tecnología para realizar sus actividades, como una reunión virtual con el canciller Marcelo Ebrard, donde defendió la política de no cerrar fronteras durante la crisis sanitaria, mientras que la Comisión Permanente sesionó, por primera vez, a distancia.

Durante un un encuentro virtual con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ebrard aseguró que la decisión de México de no imponer restricciones en las fronteras durante la emergencia sanitaria fue la correcta. “Porque hoy no tendríamos acceso, no se diga al mercado en general sino en China y probablemente tampoco en Estados Unidos”.

Ebrard detalló que se hicieron gestiones directas con gobierno, en el caso de Estados Unidos para ventiladores complementarios a los que hay en México, porque ningún país del mundo tuvo suficiente ventiladores hasta la fecha, la mayor parte tiene restricciones a la exportación. Sin embargo, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores destacó el apoyo de Estados Unidos para la compra de 260 ventiladores que en total serán mil; y de China, cuando éste país tuvo el brote, México estuvo cerca de las necesidades y de la información.

Luego, por primera vez en la historia, el Poder Legislativo sesionó de manera virtual. Aunque los legisladors de oposición se manfestaron en contra de este formato, la Comisión Permanente se instaló.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, la senadora Mónica Fernández Balboa, abrió la sesión de las y los 37 legisladores entre senadores y diputados, quienes se conectaron desde diferentes estados como Yucatán o Tamaulipas. En su mensaje de apertura, Fernández Balboa aclaró que las puertas del Salón de Plenos no serían abiertas, en alusión al “portazo’’ que pretendían legisladores de la oposición.