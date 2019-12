El Partido Verde va por militantes del PRI y PAN

Ex militantes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática e incluso del Revolucionario Institucional formarán parte de la militancia del partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró su vocero Jesús Sesma.

El dirigente nacional del PVEM señaló en entrevista con El Sol de México que de acuerdo con proceso de revisión de su padrón contaba en el 2018, con 330 mil militantes y en el último corte validado por el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó 530 mil afiliados, es decir, se sumaron 200 mil nuevos militantes.

Añadió que el incremento de afiliados a su partido se debe a la estrategia que viene impulsando en la actualización de su padrón. “Estamos fortaleciendo al PVEM en todo el país abriendo sus puertas a todos los ciudadanos que no se siente identificados en el partido que han militado o del que eran simpatizantes", dijo.

“Nosotros les estamos abriendo las puertas aquellos militantes que no han encontrado un espacio, no han encontrado la ruta donde ellos empezaron y el Partido Verde Ecologista les está abriendo las puertas a todos aquellas personas que quieren hacer política o que se afilian o se integran a un partido y no encuentran la ruta. Es gente transparente que ha llevado un trabajo y sobre todo disposición y eso es lo que busca el PVEM para ganar en los comicios del 2020 y 2021", detalló.

Reconoció que hoy el Verde Ecologista cuenta con tres estados en los que perdió su registro, pero confió que en el 2020 habrá de contar con la totalidad de ellos.

"En los estados que no tenemos registro son Tamaulipas y Baja California pero en Puebla la alianza con Morena permitió a ese instituto político ganar la gubernatura derrotando al PAN y al PRD", precisó.

"Será en la primera quincena de febrero cuando demos a conocer a los ex militantes del PAN, PRD e Incluso del PRI que se han integrado a las filas del partido, será un evento público en la Ciudad de México", adelantó.