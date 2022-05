En Veracruz, AMLO promete reducción en precios de 23 productos de la canasta básica

Boca del Río, Ver.-El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, prometió que no subirán los precios de los combustibles y bajaran los de 23 productos de la canasta básica.

Al encabezar las Jornadas de Producción para el autoconsumo de las zonas surestes, el mandatario comentó que pese a la inflación, el sector energético solo está afectando en 0.6 por ciento, por lo que descarta un aumentos en insumos importantes como la gasolina, diésel, gas, energía eléctrica y agua.

“Esto nos permite que ahora que la inflación el sector energético en México solo está afectando el 0.6 por ciento, porque no han aumentado los precios, ni van a aumentar en términos reales los precios de la gasolina, del diésel, de la luz, del agua, como tenemos esto controlado el impacto es de 0.6”, destaca.

Reconoce que el problema de la inflación se ve reflejado en el precio de algunos alimentos con un 3.6 por ciento.

Por ello, afirma que están en dialogo con productores, comerciantes para pedir que no aumenten los precios de la canasta y que se vendan a precios justos; algunos como maíz, frijol, azúcar atún sardina.

“Ya estamos hablando con productores, con comerciantes, los grandes distribuidores de alimentos y ya se logro que no aumenten los precios de canasta básica, 24 productos, alimentos básicos serán de precios justos, no usare la palabra de control de precios, no porque lo logramos de manera voluntaria, participando grandes productores y grandes tiendas”, indica.

